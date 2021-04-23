"В 2021 году будет": Новак заявил о скором завершении строительства "Северного потока - 2"

Александр Новак заявил, что "Северный поток - 2" завершат в 2021 году. "По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", - заверил вице-премьер.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено до конца 2021 года. С таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак, сославшись на информацию, полученную от оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Трубопровод "Северный поток - 2" должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его предполагалось завершить ещё несколько лет назад, однако США активно ставили проекту палки в колёса. Это замедлило, но не остановило Россию.

По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет,

- сказал Александр Новак о сроке завершения строительства "Северного потока - 2".

Напомним, США ввели санкции против судов-трубоукладчиков, строящих "Северный поток - 2". Из-за этого корабли стран Запада вышли из проекта, и России пришлось пригнать в Балтийское море собственные суда. Сейчас прокладка газопровода активно продолжается.