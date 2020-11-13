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"Узость кругозора, зомбированность": Американские студенты надели траур из-за выборов в США
13 ноября 2020, 18:20 • 101 • В мире
Александра Кеосаян, дочь Алёны Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна, рассказала, как студенты её вуза надели траур из-за выборов в США. Тогда она поняла, что никогда не сможет жить среди людей с таким менталитетом. "Узость кругозора, зомбированность", - характеризует американцев девушка.
Александра грезила учёбой в США. В российских вузах царила неразбериха, отмечает она, поэтому выбор пал на Tisch School of the Arts Нью-Йоркского университета, а именно на факультет Film and Television. Девушка грезила Нью-Йорком и первые два года "всё было прекрасно".
В 2016 году она столкнулась с некоторыми особенностями американского менталитета. Между Россией и США обострились отношения, случились президентские выборы.
"Я зацепила и Украину, и русских хакеров, и борьбу между Трампом и Хиллари Клинтон, и всё остальное", - рассказала Александра Кеосаян журналу "Караван историй".
В один из обычных дней она пришла на занятия и увидела, что все студенты и преподаватели надели траур. Оказалось, что это было вызвано победой на выборах Дональда Трампа, о которой объявили накануне.
В вузе подавляющее большинство придерживалось демократических взглядов, поэтому победа республиканца для них стала трагедией. Итоги выборов обсуждались весь день, занятий почти не было. Педагоги и друзья стали в разговорах с Александрой придерживаться лишь одной темы - политики.
"Наверное, в тот момент я и стала настоящим патриотом своей страны, потому что узость кругозора и зомбированность собеседников просто шокировали", - призналась Александра.
Она добавила, что её всё время подмывало напомнить окружающим, что они учатся в киноинституте и политика там совершенно ни при чём, но "их несло".
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