"Узость кругозора, зомбированность": Американские студенты надели траур из-за выборов в США

Александра грезила учёбой в США. В российских вузах царила неразбериха, отмечает она, поэтому выбор пал на Tisch School of the Arts Нью-Йоркского университета, а именно на факультет Film and Television. Девушка грезила Нью-Йорком и первые два года "всё было прекрасно".

В 2016 году она столкнулась с некоторыми особенностями американского менталитета. Между Россией и США обострились отношения, случились президентские выборы.

"Я зацепила и Украину, и русских хакеров, и борьбу между Трампом и Хиллари Клинтон, и всё остальное", - рассказала Александра Кеосаян журналу "Караван историй".

В один из обычных дней она пришла на занятия и увидела, что все студенты и преподаватели надели траур. Оказалось, что это было вызвано победой на выборах Дональда Трампа, о которой объявили накануне.

В вузе подавляющее большинство придерживалось демократических взглядов, поэтому победа республиканца для них стала трагедией. Итоги выборов обсуждались весь день, занятий почти не было. Педагоги и друзья стали в разговорах с Александрой придерживаться лишь одной темы - политики.

"Наверное, в тот момент я и стала настоящим патриотом своей страны, потому что узость кругозора и зомбированность собеседников просто шокировали", - призналась Александра.

Она добавила, что её всё время подмывало напомнить окружающим, что они учатся в киноинституте и политика там совершенно ни при чём, но "их несло".