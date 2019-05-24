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"Узнать всю правду": Трамп хочет полностью рассекретить информацию о слежке в ходе выборов-2016
24 мая 2019, 12:24 • 26 • В мире
Американский президент обратился к разведсообществу США с просьбой оказать максимально возможное содействие генпрокурору в расследовании слежки, проводимой ФБР во время президентской гонки - 2016. "Американцы должны узнать всю правду о тех событиях", - считает Трамп.
Об этом сообщила в своем микроблоге в Twitter официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. В опубликованном ею документе говорится о том, что такая просьба содержалась в обращении самого генпрокурора Уильяма Барра.
В сообщении особо отмечено, что именно при помощи такого открытого расследования американцы наконец смогут "узнать правду" о всех событиях тех дней. И только это поможет им вернуть "доверие к государственным институтам".
Напомним, некоторое время назад ФБР вынуждено было признать, что под наблюдение спецслужб попали некоторые люди из команды Дональда Трампа. Как утверждали представители Бюро, произошло это "совершенно случайно", когда велась слежка за некими иностранцами, входившими в их круг общения. Подобные объяснения не удовлетворили Трампа, который уверен в том, что слежка за его окружением была организована специально по поручению Барака Обамы.
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