"Узкие места" за 45 млрд довели главу "Автодора" до уголовки - Генпрокуратура

После проверки госконтрактов на строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области на главу "Автодора" было заведено уголовное дело. Об этом рассказал генпрокурор России Юрий Чайка.

Речь идёт о Сергее Кельбахе, который возглавлял "Автодор" до февраля 2019 года, пока его не уволил глава правительства Дмитрий Медведев. Его обвиняют в масштабных нарушениях, допущенных при строительстве ЦКАД.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счётной палате провести проверку госконтрактов на строительство ЦКАД. Поводом стало внезапное увеличение стоимости реализации проекта. В результате были выявлены масштабные нарушения.

Напомним, что глава "Автодора" запросил у правительства дополнительные 45 млрд рублей на строительство ЦКАД для ликвидации "узких мест"