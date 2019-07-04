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"Узкие места" за 45 млрд довели главу "Автодора" до уголовки - Генпрокуратура

04 июля 2019, 16:24  •  24 • Политика
Против главы "Автодора" Сергея Кельбаха возбудили уголовное дело за масштабные нарушения при строительстве ЦКАД, сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.
После проверки госконтрактов на строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области на главу "Автодора" было заведено уголовное дело. Об этом рассказал генпрокурор России Юрий Чайка.
Речь идёт о Сергее Кельбахе, который возглавлял "Автодор" до февраля 2019 года, пока его не уволил глава правительства Дмитрий Медведев. Его обвиняют в масштабных нарушениях, допущенных при строительстве ЦКАД.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счётной палате провести проверку госконтрактов на строительство ЦКАД. Поводом стало внезапное увеличение стоимости реализации проекта. В результате были выявлены масштабные нарушения.
Напомним, что глава "Автодора" запросил у правительства дополнительные 45 млрд рублей на строительство ЦКАД для ликвидации "узких мест"

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