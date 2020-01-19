"Ужин в честь президента Вонючая дыра": Facebook оскорбил главу Китая Си Цзиньпина

Американской соцсети Facebook пришлось извиняться перед Китаем за оскорбительный перевод имени главы КНР Си Цзиньпина с бирманского языка на английский. Некорректный перевод содержался в сообщении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в официальном аккаунте и в бирманской газете.

Имя китайского лидера - Си Цзиньпин - соцсеть автоматически перевела с бирманского на английский язык как Mr. Shithole - мистер Гадюшник (мистер Вонючая дыра), пишет URA.RU. Инцидент произошёл на второй день визита главы Китая в Мьянму. Так, заголовок издания Irrawaddy был переведён как "Ужин в честь президента Вонючая дыра".

"Мы устранили проблему с переводом с бирманского языка на английский в Facebook и работаем над установлением причины, чтобы гарантировать, что этого больше не повторится", - гласит официальное заявление Facebook.

Также соцсеть принесла свои глубочайшие извинения за нанесённое оскорбление китайскому лидеру. Примечательно, что "Google Переводчик" перевёл статьи без ошибок в имени главы КНР, сообщает Reuters.