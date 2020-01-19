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"Ужин в честь президента Вонючая дыра": Facebook оскорбил главу Китая Си Цзиньпина
19 января 2020, 20:39 • 50 • Политика
Facebook извинился за перевод имени Си Цзиньпина как "гадюшник" и "вонючая дыра". Речь идёт о заголовке бирманской газеты, который в автопереводе соцсети звучал как "Ужин в честь президента Вонючая дыра", пишет Reuters.
Американской соцсети Facebook пришлось извиняться перед Китаем за оскорбительный перевод имени главы КНР Си Цзиньпина с бирманского языка на английский. Некорректный перевод содержался в сообщении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в официальном аккаунте и в бирманской газете.
Имя китайского лидера - Си Цзиньпин - соцсеть автоматически перевела с бирманского на английский язык как Mr. Shithole - мистер Гадюшник (мистер Вонючая дыра), пишет URA.RU. Инцидент произошёл на второй день визита главы Китая в Мьянму. Так, заголовок издания Irrawaddy был переведён как "Ужин в честь президента Вонючая дыра".
Также соцсеть принесла свои глубочайшие извинения за нанесённое оскорбление китайскому лидеру. Примечательно, что "Google Переводчик" перевёл статьи без ошибок в имени главы КНР, сообщает Reuters.
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