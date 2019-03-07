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"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к бегству. А может к войне?
07 марта 2019, 04:54 • 148 • В мире
В последние недели, оставшиеся до дня выборов президент Украины, рейтинг действующего гаранта не вселяет оптимизма наблюдателям. По популярности у электората Порошенко совсем уж отстал от своих главных соперников – комика Зеленского и экс-премьера Тимошенко. "Петро сдался и уже второпях пакует чемоданы", - пишут пользователи Сети.
Однако, если Порошенко окончательно убедится в том, что его шансы на победу все ближе к нулю, он постарается разжечь конфликт с Россией и тогда, под общий шумок, сбежит куда-нибудь в более спокойную страну.
Череда крупных скандалов, связанных с пиар-гастролями украинского гаранта по стране, популярности ему не добавили. К тому же стало известно, что предвыборный штаб президента дал команду рекламным агентствам отменить предварительно забронированную наружную рекламу Порошенко на апрель.
"Порошенко сдался и уже пакует чемоданы", - утверждают одни комментаторы в соцсетях. "Как бы не хуже было – может Главком к новой "войне" готовится", - предостерегают другие.
Возможно, что Порошенко, глядя на огромные тарифы, дикий рост цен, инфляцию и прочее, осознает, что уже загнал страну до предела. А ведь еще чем-то надо отдавать непомерные долги, набранные в МВФ. Если же деньги не возвратить, что в концу года дефолт все-таки случится, хотя этот момент пять лет оттягивали как могли.
А тут еще и бывшие соратники грозят в тюрьму посадить за все "зрады и перемоги", устроенные Порошенко. Получается, что, пока есть время, лучше успеть "унести ноги", пишут Дни.Ру.
Но просто так бежать из страны как-то не комильфо. Поэтому Петр Алексеевич и может на прощание, между первым и вторым турами, устроить "маленькую победоносную войну" на российской границе или дать приказ войскам попытаться прорваться к Крым.
На провокацию Россия, конечно, ответит довольно жестко. После этого Порошенко, воздев к небу ладошки, обратится к Западу: "Спасите, нас убивают". И тут самое время попросить где-нибудь политического убежища, лучше всего в стране, из которой не выдают.
Конечно, есть и совсем "жесткий сценарий". Порошенко спровоцирует полномасштабные военные действия с Россией или Донбассом, быстренько объявит на Украине военное положение и просто отменит выборы.
Единственный выход для Порошенко – смириться с судьбой, признать свое поражение на выборах и отдать власть более успешным людям. Тем более, сам президент недавно заявил, что готов нести крест депутата Европарламента. Правда, осталась самая малость – каким-то образом сделать так, чтобы Украина вошла в состав Евросоюза. Но ведь именно это пообещал Петр Порошенко, выступая на майдане в 2014 году.
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