"Уже в сентябре": Американские аналитики объявили о времени дефолта и краха

Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC), превышение лимита государственного долга США могут уже в сентябре. Спасти ситуацию мог бы конгресс, однако в конце июля Палата представителей уходит в отпуск. При этом вопрос повышение лимита госдолга еще даже не выносили на обсуждение.

Причиной роста госдолга стали чрезвычайно низкие налоговые поступления. Ранее эксперты предполагали, что по сравнению с предыдущим годом, произойдет повышение сбора налогов на 6%. Однако рост произошел всего на 3%.

По словам главы отдела экономической политики BPC Шайи Акабаса, не приняв необходимого решение о повышении лимита госдолга, правительство не может уйти в отпуск. Иначе Вашингтоне не сможет обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.

Согласно отчету Бюджетного управления конгресса, дефицит бюджета за девять месяцев финансового 2019 года достиг 746 миллиардов долларов, показав рост на 17%. Эксперты опасаются, что концу года этот показатель перевали за 1 триллион долларов.

Кроме того, госдолг США в начале текущего года впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов и, скорее всего, тенденция к ускорению его роста будет сохраняться и дальше: расходы правительства никак не контролируются. Такими темпами к 2049 году госдолг США будет составлять 144% от ВВП.