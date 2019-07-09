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"Уже в сентябре": Американские аналитики объявили о времени дефолта и краха

09 июля 2019, 10:09  •  39 • В мире
Слишком низкие налоговые поступления на фоне превышения лимита госдолга могут привести США к дефолту и краху. Причем, как предупреждают аналитики, случится это может уже в сентябре, хотя раньше предполагалось, что произойдет это не ранее октября-ноября текущего года.
Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC), превышение лимита государственного долга США могут уже в сентябре. Спасти ситуацию мог бы конгресс, однако в конце июля Палата представителей уходит в отпуск. При этом вопрос повышение лимита госдолга еще даже не выносили на обсуждение.
Причиной роста госдолга стали чрезвычайно низкие налоговые поступления. Ранее эксперты предполагали, что по сравнению с предыдущим годом, произойдет повышение сбора налогов на 6%. Однако рост произошел всего на 3%.
По словам главы отдела экономической политики BPC Шайи Акабаса, не приняв необходимого решение о повышении лимита госдолга, правительство не может уйти в отпуск. Иначе Вашингтоне не сможет обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.
Согласно отчету Бюджетного управления конгресса, дефицит бюджета за девять месяцев финансового 2019 года достиг 746 миллиардов долларов, показав рост на 17%. Эксперты опасаются, что концу года этот показатель перевали за 1 триллион долларов.
Кроме того, госдолг США в начале текущего года впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов и, скорее всего, тенденция к ускорению его роста будет сохраняться и дальше: расходы правительства никак не контролируются. Такими темпами к 2049 году госдолг США будет составлять 144% от ВВП.

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