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"Уже в ближайшие дни": Путин предложил выделить регионам 30 млрд рублей
19 июня 2021, 16:55 • 19 • Политика
Президент России Владимир Путин предложил выделить регионам 30 млрд рублей. По словам главы государства, сделать это нужно "уже в ближайшие дни".
В частности, президент предложил дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам ещё 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог.
"Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты Федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие", - сказал он во время своего выступления на съезде "Единой России".
Путин объяснил, что оперативность в этом вопросе нужна для того, чтобы на местах средства по назначению могли использовать в летние и осенние месяцы - оптимальный период для проведения качественных дорожных работ.
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