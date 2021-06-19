"Уже в ближайшие дни": Путин предложил выделить регионам 30 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить регионам 30 млрд рублей. По словам главы государства, сделать это нужно "уже в ближайшие дни".

В частности, президент предложил дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам ещё 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог.

"Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты Федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие", - сказал он во время своего выступления на съезде "Единой России".

Путин объяснил, что оперативность в этом вопросе нужна для того, чтобы на местах средства по назначению могли использовать в летние и осенние месяцы - оптимальный период для проведения качественных дорожных работ.