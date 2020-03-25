"Уже в апреле": Путин пообещал помочь деньгами семьям с детьми и ветеранам ВОВ

Семьям с детьми, имеющим право на маткапитал, в ближайшие три месяца начнут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет. Об этом сказал президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны.

Глава государства подчеркнул, что такая поддержка необходима семьям, где дети не посещают ясли или детские сады, а также родителям, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком. В этой связи президент предлагает начать выплаты уже с апреля этого года.

Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей, - сказал Путин.

Также он затронул тему выплат ветеранам и труженикам тыла по случаю 75-летия Победы. Президент отметил, что деньги должны быть перечислены до наступления майских праздников.