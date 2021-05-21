|
"Уже при Обаме вставал вопрос": Когда США начнут делить Арктику – эксперт
21 мая 2021, 00:35 • 42 • Политика
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв спрогнозировал, когда США начнут делить Арктику. "Уже при Обаме вставал вопрос", - отметил он.
Военное присутствие Соединённых Штатов в Арктике – дело времени, считает Дмитрий Журавлёв.
"Уже при Обаме вставал вопрос о военном присутствии в Арктике. Только дело в том, что у американцев всего два ледокола, и один из них недавно сгорел. Они не очень готовы к выполнению этой задачи", - произнёс эксперт в беседе с Царьградом.
Пока они строили атомные авианосцы, Россия готовила атомные ледоколы. У двух стран стояли разные задачи, поэтому сейчас мы в Арктике готовы лучше, чем американцы, пояснил специалист.
По его мнению, США будут наращивать своё присутствие. В Гренландии уже была попытка создать военную базу, но что-то не срослось. Открытым остаётся вопрос, когда вспыхнет настоящая борьба за Арктику.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 мая 2021, 20:05
|
14 мая 2021, 00:50
|
14 мая 2021, 02:40
|
16 мая 2021, 00:30
|
15 мая 2021, 20:50
|
15 мая 2021, 01:35
|
19 мая 2021, 10:05