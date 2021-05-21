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"Уже при Обаме вставал вопрос": Когда США начнут делить Арктику – эксперт

21 мая 2021, 00:35  •  42 • Политика
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв спрогнозировал, когда США начнут делить Арктику. "Уже при Обаме вставал вопрос", - отметил он.
Военное присутствие Соединённых Штатов в Арктике – дело времени, считает Дмитрий Журавлёв.
"Уже при Обаме вставал вопрос о военном присутствии в Арктике. Только дело в том, что у американцев всего два ледокола, и один из них недавно сгорел. Они не очень готовы к выполнению этой задачи", - произнёс эксперт в беседе с Царьградом.
Пока они строили атомные авианосцы, Россия готовила атомные ледоколы. У двух стран стояли разные задачи, поэтому сейчас мы в Арктике готовы лучше, чем американцы, пояснил специалист.
По его мнению, США будут наращивать своё присутствие. В Гренландии уже была попытка создать военную базу, но что-то не срослось. Открытым остаётся вопрос, когда вспыхнет настоящая борьба за Арктику.
"Может, никогда не вспыхнет. Если стоят две примерно равные армии, то войны, скорее всего, не будет. Но то, что военное присутствие будет нарастать с первого же момента, когда это станет возможно, это для меня несомненно. Не думаю, что за год успеется, но за пятилетку точно разовьётся", - считает собеседник "Первого Русского".

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