"Уже при Обаме вставал вопрос": Когда США начнут делить Арктику – эксперт

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв спрогнозировал, когда США начнут делить Арктику. "Уже при Обаме вставал вопрос", - отметил он.

Военное присутствие Соединённых Штатов в Арктике – дело времени, считает Дмитрий Журавлёв.

"Уже при Обаме вставал вопрос о военном присутствии в Арктике. Только дело в том, что у американцев всего два ледокола, и один из них недавно сгорел. Они не очень готовы к выполнению этой задачи", - произнёс эксперт в беседе с Царьградом.

Пока они строили атомные авианосцы, Россия готовила атомные ледоколы. У двух стран стояли разные задачи, поэтому сейчас мы в Арктике готовы лучше, чем американцы, пояснил специалист.

По его мнению, США будут наращивать своё присутствие. В Гренландии уже была попытка создать военную базу, но что-то не срослось. Открытым остаётся вопрос, когда вспыхнет настоящая борьба за Арктику.