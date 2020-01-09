"Уже предупреждали": МИД РФ прокомментировал удары Ирана по американским базам

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали удары по американским военным базам. Русские напомнили, что предупреждали о возможном конфликте.

"Ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке - свидетельство набирающей обороты эскалации, о возможности которой предупреждала Россия", - цитирует наших дипломатов Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке. По данным Fars News, источник в Минобороны Ирана сообщил агентству, что ракетный удар якобы был нанесен силами Воздушно-космической гвардии исламской революции. Отмечается, что "Айн-аль-Асад" является самой крупной американской базой в Ираке. Предположительно, удар был нанесен высокоточными управляемыми баллистическими ракетами Fateh-110.

США готовят официальное заявление. Утром президент США Дональд Трамп написал у себя в соцсетях, что "всё хорошо". Официальное заявление он должен сделать в 19:00 по московскому времени.

Поводом для "мести" стало убийство генерала Сулеймани, которого, как сообщал источник, уничтожили по приказу Дональда Трампа.