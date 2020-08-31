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"Уже пошёл вой": Соловьёв задал неудобный вопрос о "врачах Путина" для оппозиционеров

31 августа 2020, 15:45  •  132 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал нападение на оппозиционного журналиста Егора Жукова. Он же задал неудобный вопрос, обратив внимание на то, что сначала не угодили омские врачи, а теперь главврач больницы, куда обратился Жуков, оказался доверенным лицом Путина. "И уже пошёл вой", - отметил Соловьёв.
Напомним, ранее стало известно об избиении оппозиционного журналиста Егора Жукова. В соцсетях опубликовали его фото после нападения "титушников на самокатах", на котором у парня подбит глаз и сильно рассечена губа.
Правозащитник Павел Чиков тут же нашёл связь с Кремлём, указав, что главврач больницы, куда увезли с травмами Жукова, - доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах 2018 года.
"Егора Жукова с травмой головы госпитализировали в 67-ю горбольницу Москвы. Главврач - Андрей Шкода, доверенное лицо Путина на выборах президента 2018 года. Переживаю за уровень сахара", - написал правозащитник в Twitter, явно намекая и на ещё одного оппозиционера - Алексея Навального, которого ранее спасли омские медики.
Сторонники блогера, правда, уверены, что того "отравили". Поначалу об этом же неосторожно заикнулись и немецкие медики из клиники "Шарите", где сейчас проходит лечение Навальный, а также подхватили немецкие СМИ, активно муссируя тему "врага Путина".
Однако никаких доказательств этому нет.
Телеведущий Владимир Соловьёв же, глядя на то, как пытаются раздуть из нападения на Жукова очередную политическую провокацию с "врачами Путина", задал неудобный для оппозиционеров вопрос.
"Я правильно понимаю, что все оппозиционеры, пришедшие за медицинской помощью, будут требовать, чтобы их лечили только идеологически близкие врачи? - поинтересовался журналист в своём авторском Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ". - А то вот сначала омские врачи не угодили, а теперь и главврач больницы номер 67, куда обращался Жуков, оказался доверенным лицом Путина, и уже пошёл вой".

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