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"Уже полчаса слышны взрывы": ВСУ обстреливает Донецк из тяжёлой артиллерии, сообщают источники
25 января 2020, 03:39 • 173 • Политика
Донецк оказался под обстрелом тяжёлой артиллерии ВСУ. "Звуки взрывов слышны в Донецке даже на площади Ленина. Уже на протяжении получаса", - сообщают источники.
В Донецке уже полчаса слышны взрывы в районе, где расположены многоэтажные дома и плотная застройка, где живёт очень много гражданских. Об этом рапортует с пометкой "Срочно" Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что, по всей видимости, идёт обстрел города из тяжёлой артиллерии, предположительно, из гаубиц. О погибших и пострадавших пока ничего не известно. Ожидается официальное заявление от донецкого СЦКК.
Напомним, что с приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского между ВСУ и ополченцами Донбасса было установлено перемирие. Со стороны Киева были даже робкие попытки исполнить наконец Минские соглашения. Похоже, что ВСУ в очередной раз нарушили договорённости и открыли огонь по Донецку.
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