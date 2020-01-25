"Уже полчаса слышны взрывы": ВСУ обстреливает Донецк из тяжёлой артиллерии, сообщают источники

В Донецке уже полчаса слышны взрывы в районе, где расположены многоэтажные дома и плотная застройка, где живёт очень много гражданских. Об этом рапортует с пометкой "Срочно" Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что, по всей видимости, идёт обстрел города из тяжёлой артиллерии, предположительно, из гаубиц. О погибших и пострадавших пока ничего не известно. Ожидается официальное заявление от донецкого СЦКК.

Напомним, что с приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского между ВСУ и ополченцами Донбасса было установлено перемирие. Со стороны Киева были даже робкие попытки исполнить наконец Минские соглашения. Похоже, что ВСУ в очередной раз нарушили договорённости и открыли огонь по Донецку.