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"Уже никто не верит": Депутат Рады предупредил Киев о невозможности вернуть Донбасс
01 апреля 2021, 06:55 • 16 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупредил официальный Киев о невозможности вернуть Донбасс под контроль Украины. По его словам, на этих территориях украинским властям "уже никто не верит".
По словам Кивы, киевскому режиму удобно все свои провалы списывать на войну в Донбассе, поэтом не в интересах Киева выполнять минские соглашения и делать он этого не будет. Он отметил, что с каждым днем в Донбассе все меньше людей, которые бы хотели вернуться в состав Украины.
"Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее", - говорится в пресс-релизе Кивы, доступном обнародованном на сайте партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".
Он также добавил, что, видя происходящее на Украине, в Крыму уже не осталось желающих доверить своих детей и своё будущее такому государству.
"И, если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс", - предупредил он.
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