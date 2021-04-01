"Уже никто не верит": Депутат Рады предупредил Киев о невозможности вернуть Донбасс

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупредил официальный Киев о невозможности вернуть Донбасс под контроль Украины. По его словам, на этих территориях украинским властям "уже никто не верит".

По словам Кивы, киевскому режиму удобно все свои провалы списывать на войну в Донбассе, поэтом не в интересах Киева выполнять минские соглашения и делать он этого не будет. Он отметил, что с каждым днем в Донбассе все меньше людей, которые бы хотели вернуться в состав Украины.

"Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее", - говорится в пресс-релизе Кивы, доступном обнародованном на сайте партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Он также добавил, что, видя происходящее на Украине, в Крыму уже не осталось желающих доверить своих детей и своё будущее такому государству.

"И, если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс", - предупредил он.