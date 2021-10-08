"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым

Внештатный советник офиса Зеленского Алексей Арестович высказался о войне за Крым, которая вполне возможна. "Уже нечего стесняться", - произнёс он.

Крым Арестович назвал "очень неприятной историей". По его мнению, Украина может вернуть себе полуостров.

Сейчас Киев пытается "освободить" Крым политико-дипломатическим путём, объяснил советник офиса Зеленского в интервью изданию Politeka. Но если случится "крупная региональная война", то методы возвращения территории будут иными.

"Когда вот так вот всё завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы", - произнёс Арестович.

Он отметил, что наступление украинской армии будет провести трудно, так как в Крыму "слишком тонкий перешеек". Однако солдаты Незалежной способны "вынести" русских военных на полуострове.

Напомним, в марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.