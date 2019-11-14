Украина, сдав свою землю иностранцам, может потерять контроль над политикой. По мнению украинского политолога Вадима Карасёва, после резонансного проекта о рынке земли не исключено, что в будущем можно готовиться ко "вторжению", когда западные структуры поставят "своих" в высшие эшелоны власти.

По его словам, иностранные корпорации тянут руки к украинским чернозёмам - последнему ценному активу, оставшемуся у разорённой страны.

С одобрения рады некогда процветающая держава вскоре вполне может превратиться в банановую республику, передают "Дни.ру".

По оценке Карасёва, это опрометчивое решение нынешней украинской власти может навсегда оставить Незалежную под пятой у корпораций и иностранных богатеев. Получившие благодаря Зеленскому землю на Украине транснациональные корпорации никогда не уйдут из страны, убеждён он.

"Проблески или набросок на черновике видим этого сейчас. Мы тогда не соскочим с этого", - заметил Карасёв.