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"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рады

14 ноября 2019, 02:24  •  56 • Политика
Иностранные корпорации быстро воспользуются законом о рынке земли, принятом в Верховной раде. После этого, убеждён политолог Вадим Карасёв, западные структуры не замедлят со вторжением и во власть: посадят своих депутатов. "Проблески или набросок на черновике видим этого сейчас. Мы тогда не соскочим с этого", - заметил он.
Украина, сдав свою землю иностранцам, может потерять контроль над политикой. По мнению украинского политолога Вадима Карасёва, после резонансного проекта о рынке земли не исключено, что в будущем можно готовиться ко "вторжению", когда западные структуры поставят "своих" в высшие эшелоны власти.
По его словам, иностранные корпорации тянут руки к украинским чернозёмам - последнему ценному активу, оставшемуся у разорённой страны.
С одобрения рады некогда процветающая держава вскоре вполне может превратиться в банановую республику, передают "Дни.ру".
По оценке Карасёва, это опрометчивое решение нынешней украинской власти может навсегда оставить Незалежную под пятой у корпораций и иностранных богатеев. Получившие благодаря Зеленскому землю на Украине транснациональные корпорации никогда не уйдут из страны, убеждён он.
"Проблески или набросок на черновике видим этого сейчас. Мы тогда не соскочим с этого", - заметил Карасёв.

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