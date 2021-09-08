"Уже не смешно": Пронько посоветовал Орешкину и Набиуллиной перестать жаловаться

Максим Орешкин заявил, что политика США по стимулированию экономики привела к глобальной инфляции. Юрий Пронько потребовал прекратить жаловаться и начать работать. "Уже не смешно", - подчеркнул он.

Политика США по стимулированию экономики привела к глобальной инфляции и дефициту бюджета 15% ВВП, заявил помощник президента России Максим Орешкин на Московском финансовом форуме. Его слова прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Он напомнил, что недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина жаловалась, что из России надо вывести 30 миллиардов долларов, которые, из-за закрытых границ, создают инфляционное давление в стране. То есть опять российским чиновникам что-то мешает, указывает экономический обозреватель.

Американцы решают свои вопросы и проблемы, а что у нас? Обвинения и негодования,

- отмечает Юрий Пронько.

Также он обращает внимание на то, что по версии ЦБ, причина высоких цен в России - высокие инфляционные ожидания населения. То есть, с народом вновь не повезло. Снова виноват кто угодно, но только не чиновники.

Уже не смешно,

- резюмирует экономический обозреватель.