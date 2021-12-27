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"Уже не предупреждение - угроза": Политолог расшифровал послание Лаврова
27 декабря 2021, 15:00 • 218 • Политика
Политолог расшифровал послание главы МИД России Сергея Лаврова противникам Донбасса. По словам обозревателя, эти слова были "уже не предупреждением - угрозой".
Ранее в интервью "Соловьёв LIVE" Лавров заявил, что если кто-то разрушит Минские соглашения, то "пусть пеняет на себя". По словам Лаврова, Россия не заинтересована в ликвидации Минских соглашений и не будет их разрушать. Он также добавил, что Россия будет готова встретиться в "нормандском формате", если партнёры "перестанут валять дурака", подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации.
Комментируя слова Лаврова, политический эксперт Алексей Чеснаков (Telegram-канал "Чеснаков. Украина") отметил, что заявление министра звучит довольно жёстко.
"Но сейчас время такой дипломатии", - написал он в Telegram.
По его словам, "это уже не предупреждение, а угроза".
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