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"Уже не одной, а двумя ракетами": CNN множит вбросы о крушении "Боинга". Эксперты иронично оценивают

10 января 2020, 18:54  •  125 • Политика
CNN обновил информацию о крушении украинского "Боинга" под Тегераном, вновь ссылаясь на неназванные источники. Сбили лайнер "уже не одной, а двумя ракетами", пишет, например, Гаспарян, говоря коротко о содержании материала. И это не единственное ироничное высказывание экспертов относительно вбросов.
Со ссылкой на "информированные источники" западные СМИ продолжают обновлять сообщения о крушении украинского "Боинга" под Тегераном. И, как отмечает публицист и политолог Армен Гаспарян, "украинский самолёт в Иране мог быть сбит уже не одной, а двумя ракетами". К сожалению, это уже не ирония, а краткое содержание сюжета CNN.
Свой источник CNN не называет, но настаивает на его информированности. По версии собеседника телеканала, американская разведка пришла к выводу, что "иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолёт", после чего очень скоро лайнер упал, передает телеканал "360". Предполагается, что "мишень поразили две ракеты комплекса ПВО "Тор-М1".
Как известно, подобные заявления уже успели высмеять и на уровне экспертов, и в соцсетях. Особенно после публикации видео, где якобы иранская ракета бьёт по самолёту в ночи. Например, политолог Владимир Корнилов иронично отметил: мол, уже ночь - пойду-ка я поснимаю самолёты в небе, может, и ракету увижу. Как бы там ни было, западные журналисты говорят именно о таком ходе событий с ракетной атакой и случайной съёмкой инцидента, добавляя, что "иранцы сбили самолёт по ошибке".
Добавим лишь, что официальные представители Ирана сообщили, что чёрные ящики разбившегося украинского "Боинга" будут вскрыты сегодня. А до окончания расследования мы имеем дело лишь с версиями со ссылкой на непроверенные источники тех или иных изданий.

Кто ещё присоединился к вбросам

На самом деле перечислять можно долго. Однако в числе первых, настаивающих на версии с пуском иранской ракеты, - иорданское агентство Al Hadath, которое заговорило об этом ещё в день крушения. А накануне версия стала обсуждаться особенно бурно. Почти одновременно о ПВО Ирана написали ряд немецких СМИ или, например, Reuters. Хотя ранее именно Reuters настаивало на том, что произошла техническая неисправность.
CBS и Newsweek со ссылкой на источники также поспешили сообщить, что украинский борт был сбит ракетой иранских ПВО "случайно".
"США раз за разом повторяют свои методички. Всё решает в итоге, как ни прискорбно, контроль за мировыми СМИ, которые уже проводят "ковровое бомбометание" по заданной теме", - прокомментировала в своём микроблоге в Twitter журналистка Юлия Витязева.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva

Первые официальные выводы о причинах крушения

Экипаж почти сразу обнаружил технические неполадки, после чего взял обратный курс. Когда Boeing 737 возвращался в аэропорт вылета, произошёл пожар.
О том, что был произведён разворот после обнаружения неполадок, говорит траектория полёта, уточняют эксперты.
Добраться до точки отправления пилотам не удалось. Просто не успели.
"Самолёт загорелся в воздухе, - говорят специалисты в первоначальном отчёте, добавляя: - Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолёте и распространялся по его фюзеляжу".
В то же время авторы документа информируют, что доложить о нештатной ситуации на борту экипаж или не успел, или не захотел. По крайней мере, "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полёта".

Досье

Украинский Boeing 737 потерпел крушение в Иране утром 8 января. На борту было 176 человек, в том числе 26 детей. Все погибли.
Экипаж самолёта был полностью украинским. Кроме того, на борту находилось два пассажира с Украины. Но в большинстве своём погибли граждане Ирана, Канады и нескольких европейских государств. Чуть раньше публиковался список погибших.
В качестве основной версии с самого начала рассматривались технические неполадки. По всей видимости, у самолёта загорелись оба двигателя. Впрочем, не обошлось и без провокаций. Бездоказательно в крушении обвинили Иран, заявив, что лайнер был сбит силами его ПВО. Несмотря на то что версия не имела под собой оснований, с особым рвением её тиражировали ряд площадок, в том числе российские представители так называемого штаба Навального.
В онлайн-трансляции мы в деталях рассказывали о крушении лайнера.

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