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"Уже начали вмешательство" в выборы 2020 года: Разведка США вновь пригрозила русскими - NYT
21 февраля 2020, 15:54 • 66 • В мире
Американцы вновь пугают русским вмешательством во внутренние дела своей страны. Издание The New York Times сообщило о брифинге представителя разведки США Шелби Пирсона. На встрече он заявил, что русские "уже начали вмешательство" в выборы 2020 года. Разведчик считает, что цель нашей страны - добиться переизбрания Дональда Трампа на пост президента.
Американцы несколько лет обвиняли Москву во вмешательстве в собственные дела и даже якобы находили "русский след" в предыдущих выборах. Теперь Америка готовится к выборам президента в 2020 году, но обвинения уже посыпались.
Так, The New York Times сообщила о брифинге представителя американской разведки Шелби Пирсона. Сотрудник службы заявил законодателям, что русское вмешательство в президентские выборы - 2020 "уже началось". Представители республиканцев и демократов потребовали, чтобы разведка представила конкретные доказательства этого тезиса. Когда именно их покажут общественности, не сообщается, передаёт Интерфакс.
Источники издания рассказали, что Трамп разнёс исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за этот брифинг. Правда, директор уже покидает свой пост.
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