"Уже начали вмешательство" в выборы 2020 года: Разведка США вновь пригрозила русскими - NYT

Американцы несколько лет обвиняли Москву во вмешательстве в собственные дела и даже якобы находили "русский след" в предыдущих выборах. Теперь Америка готовится к выборам президента в 2020 году, но обвинения уже посыпались.

Так, The New York Times сообщила о брифинге представителя американской разведки Шелби Пирсона. Сотрудник службы заявил законодателям, что русское вмешательство в президентские выборы - 2020 "уже началось". Представители республиканцев и демократов потребовали, чтобы разведка представила конкретные доказательства этого тезиса. Когда именно их покажут общественности, не сообщается, передаёт Интерфакс.

Источники издания рассказали, что Трамп разнёс исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за этот брифинг. Правда, директор уже покидает свой пост.