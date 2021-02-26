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"Уже искрит": Баранец назвал три места, где Россия и США могут начать войну

26 февраля 2021, 19:25  •  144 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец назвал три места, где Россия и США могут начать войну. В частности, речь идёт об Арктике, где "уже искрит".
Вооружённый конфликт между Россией и США может начаться сразу в трёх точках мира уже в ближайшем будущем. Об этом пишет РИА ФАН.
Как считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, речь идёт о Чёрном море, Донбассе и Арктике. В первом случае напряжённость в регионе создают амбиции Вашингтона, усиление присутствия НАТО в Румынии и поддержка ВСУ.
В Донбассе эскалацию конфликта провоцирует желание Киева вернуть Крым, ДНР и ЛНР. Поддержку украинскими радикалам оказывают американцы, поставляя инструкторов и летальное оружие.
Баранец не исключает, что НАТО могут попытаться усилить за счёт дополнительного пояса из стран, которые не могут претендовать на вступление в альянс по формальным причинам. Конфликт способен вспыхнуть буквально из-за одного выстрела, произведённого с территорий Украины, Грузии и Молдавии в сторону России.
Что касается Арктики, то там борьба ведётся за ресурсы и контроль за Севморпутём. США не хотят признавать юрисдикцию Москвы над маршрутом, хотя они не могут доминировать над регионом из-за превосходства российской стороны и отсутствия ледоколов.
"Американцы говорят, что им плевать на российские условия, лоцманов и заявки и они намерены ходить по своим правилам. Не зря мы на Чукотке разместили дивизию береговой охраны. А США на Аляске разместили целый авиационный полк. Там уже искрит", - поведал Баранец в интервью News-Front.
Как ранее заявил военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.
"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".
А заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин добавил, что власти Украины хотят вернуть под контроль Донбасс, но не население региона. Сейчас в Киеве звучат заявления о реализации "хорватского сценария", который якобы заключается в невоенном пути прекращения конфликта.
Шишкин напомнил, что происходило в Республике Сербской, когда в регион вошли хорваты.
"Там была резня. Этот сценарий как идеальный воспринимают высшие должностные лица Украины, и именно его они видят подходящим для страны", - поведал политолог в интервью изданию "ПолитЭксперт".

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