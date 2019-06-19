"Уже два месяца не получают лекарств": Похвалившейся новой методикой лечения ВИЧ Доктору Смерть выставили "счёт" онкобольные

Доктор Смерть решила оповестить украинцев о новом протоколе лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Приведя данные статистики, она заявила, что, дескать, отныне каждый ВИЧ-положительный больной будет пожизненно получать лекарства за счёт государства. При этом Супрун похвасталась, что само государство, мол, нашло способ сэкономить, поскольку новое средство контроля вируса производится сразу несколькими компаниями.

Однако в комментариях тут же прозвучал вопрос: неужели только люди с вирусом иммунодефицита достойны бесплатного лечения от государства? Оказалось, что с бесплатной медицинской помощью в Незалежной дела обстоят весьма безрадостно. Даже "тяжёлые" больные оказались в безвыходной ситуации, о чём комментаторы писали Супрун.

"Когда обеспечат бесплатным лечением онкобольных в КОД ДОР?" - спросила её Светлана Коткова.

"Когда обеспечивать бесплатным лечением орфанных больных?" - поинтересовалась Инна Безрода.

"А какие стандарты лечения инсульта? Где можно посмотреть?" - вопрошала Вита Мальва.

Комментарий некоей Наты Сергиенко прозвучал как крик души даже на фоне предыдущих: "Когда обеспечат бесплатным лечением онкобольных женщин РМЖ, в Запорожском онкодиспансере, уже два месяца женщины не получают лекарства, на сайте их тоже нет???"

Впрочем, какой-либо реакции комментаторы не дождались: Супрун предпочла ничего не отвечать на своей странице.