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"Уже два месяца не получают лекарств": Похвалившейся новой методикой лечения ВИЧ Доктору Смерть выставили "счёт" онкобольные
19 июня 2019, 05:54 • 37 • В мире
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, в народе известная как Доктор Смерть, похвалилась в своём фейсбуке новой методикой лечения ВИЧ. Однако в комментариях тут же появились другие пациенты, в том числе и онкобольные, выставившие Супрун свой "счёт": к примеру, в некоторых онкоцентрах больные не получали лекарств два месяца!
Доктор Смерть решила оповестить украинцев о новом протоколе лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Приведя данные статистики, она заявила, что, дескать, отныне каждый ВИЧ-положительный больной будет пожизненно получать лекарства за счёт государства. При этом Супрун похвасталась, что само государство, мол, нашло способ сэкономить, поскольку новое средство контроля вируса производится сразу несколькими компаниями.
Однако в комментариях тут же прозвучал вопрос: неужели только люди с вирусом иммунодефицита достойны бесплатного лечения от государства? Оказалось, что с бесплатной медицинской помощью в Незалежной дела обстоят весьма безрадостно. Даже "тяжёлые" больные оказались в безвыходной ситуации, о чём комментаторы писали Супрун.
"Когда обеспечат бесплатным лечением онкобольных в КОД ДОР?" - спросила её Светлана Коткова.
"Когда обеспечивать бесплатным лечением орфанных больных?" - поинтересовалась Инна Безрода.
"А какие стандарты лечения инсульта? Где можно посмотреть?" - вопрошала Вита Мальва.
Комментарий некоей Наты Сергиенко прозвучал как крик души даже на фоне предыдущих: "Когда обеспечат бесплатным лечением онкобольных женщин РМЖ, в Запорожском онкодиспансере, уже два месяца женщины не получают лекарства, на сайте их тоже нет???"
Впрочем, какой-либо реакции комментаторы не дождались: Супрун предпочла ничего не отвечать на своей странице.
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