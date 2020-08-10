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"Уже 10 часов не выходят на связь": Симоньян сообщила о новой пропаже журналистов в Минске
10 августа 2020, 01:45 • 53 • Политика
Главред RT Маргарита Симоньян сообщила о задержании двух стрингеров канала в Минске. "Уже более 10 часов не выходят на связь. В чём обвиняют стрингеров - неизвестно", - написала она.
Два журналиста RT пропали в Минске в день выборов президента Белоруссии. Об исчезновении стрингеров сообщила главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
По её информации, журналисты были задержаны в столице Белоруссии и уже более 10 часов не выходят на связь. В чём обвиняют стрингеров - неизвестно. Где они и что с ними - тоже.
Напомним, что ранее в Минске были задержаны журналисты канала "Дождь", которые работали в Белоруссии без аккредитации. В МИД сообщили, что горе-репортёров попросят покинуть территорию Белоруссии.
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