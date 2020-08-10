"Уже 10 часов не выходят на связь": Симоньян сообщила о новой пропаже журналистов в Минске

Два журналиста RT пропали в Минске в день выборов президента Белоруссии. Об исчезновении стрингеров сообщила главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

По её информации, журналисты были задержаны в столице Белоруссии и уже более 10 часов не выходят на связь. В чём обвиняют стрингеров - неизвестно. Где они и что с ними - тоже.

Два наших стрингера в Минске были задержаны и уже десять часов не выходят на связь. В чем их обвиняют, мы не знаем, - гласит сообщение Симоньян в Telegram.

Напомним, что ранее в Минске были задержаны журналисты канала "Дождь", которые работали в Белоруссии без аккредитации. В МИД сообщили, что горе-репортёров попросят покинуть территорию Белоруссии.