"Ужасно!": Молодая советница Трампа заразилась COVID-19, несмотря на "много масок"

Дональд Трамп уходит на карантин вместе с первой леди. Причина - одна из советниц президента 31-летняя Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.

Трамп написал в своём твиттере, что он и его супруга Меланья уже сдали тесты на COVID-19 и теперь ждут результатов. До этого времени они будут находиться на самоизоляции.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!