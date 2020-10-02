"Ужасно!": Молодая советница Трампа заразилась COVID-19, несмотря на "много масок"

Дональд Трамп уходит на карантин вместе с первой леди. Причина - одна из советниц президента 31-летняя Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.

Трамп написал в своём твиттере, что он и его супруга Меланья уже сдали тесты на COVID-19 и теперь ждут результатов. До этого времени они будут находиться на самоизоляции.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Президент США добавил, что Хикс работала "без малейших перерывов", назвал новость о её заболевании "ужасной". А выступая в эфире телеканала Fox News, уточнил, что его советница всегда соблюдала меры защиты: "Она много работает, много масок, постоянно носит маски".

Сообщается, что Хикс во вторник сопровождала Трампа в поездке в Огайо, где проходили предвыборные дебаты. В среду она вместе с главой государства присутствовала на митинге в штате Миннесота.

Напомним, в Белом доме уже не раз фиксировались случаи заражения коронавирусом: в частности, заболевание перенесли пресс-секретарь Майкла Пенса Кэти Миллер, также помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Оба уже выздоровели и вернулись к работе.