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"Ужасно!": Молодая советница Трампа заразилась COVID-19, несмотря на "много масок"

02 октября 2020, 14:05  •  36 • Политика
Президент США Дональд Трамп оценил как "ужасную" новость о том, что его советница заразилась COVID-19. В эфире Fox News американский лидер подчеркнул, что Хоуп Хикс очень много работала, но при этом постоянно носила маски - "много масок".
Дональд Трамп уходит на карантин вместе с первой леди. Причина - одна из советниц президента 31-летняя Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.
Трамп написал в своём твиттере, что он и его супруга Меланья уже сдали тесты на COVID-19 и теперь ждут результатов. До этого времени они будут находиться на самоизоляции.
Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Президент США добавил, что Хикс работала "без малейших перерывов", назвал новость о её заболевании "ужасной". А выступая в эфире телеканала Fox News, уточнил, что его советница всегда соблюдала меры защиты: "Она много работает, много масок, постоянно носит маски".
Сообщается, что Хикс во вторник сопровождала Трампа в поездке в Огайо, где проходили предвыборные дебаты. В среду она вместе с главой государства присутствовала на митинге в штате Миннесота.
Напомним, в Белом доме уже не раз фиксировались случаи заражения коронавирусом: в частности, заболевание перенесли пресс-секретарь Майкла Пенса Кэти Миллер, также помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Оба уже выздоровели и вернулись к работе.

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