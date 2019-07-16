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"Ужасно боялась": Ведущая Марченко пожаловалась американцу Стоуну на демократию на Украине
16 июля 2019, 04:39 • 88 • Политика
Виктор Медведчук сегодня опубликовал в своем YouTube-канале фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которого выступил всемирно известный Оливер Стоун. В нем снялась и супруга украинского политика - известная телеведущая Оксана Марченко. Она рассказала, каким непростым был период после Майдана на Украине.
Телеведущая призналась Стоуну, что сначала очень сильно боялась, и это чувство поглощало ее. Она хотела уехать из Украины.
"Я сначала сильно боялась. Это было ужасно, тебя поглощает это чувство. Я просила Виктора - давай уедем. Сотни тысяч украинцев уехали. Талантливых, перспективных. Но Виктор сказал - это моя страна, моя родина, мой дом", - вспоминает Марченко.
По ее словам, муж тогда признавал, что кто-то может не разделять его мнения и даже ненавидеть, но он не собирается из-за этого бросать свою родину и свой дом.
До смены политической власти на Украине Марченко была весьма востребованной телеведущей. В 2000 году она основала телевизионную компанию "Омега-ТВ" и дебютировала в эфире "УТ-1" в социально-развлекательном шоу "Моя профессия", позже — в политическим ток-шоу "Час".
В 2003 году телеведущая обвенчалась с Виктором Медведчуком и родила дочь Дарью, крестным которой стал президент РФ Владимир Путин. Широкую узнаваемость Марченко в 2007 году принес именной проект "Шоу Оксаны Марченко". Как отмечали авторы передачи, цель его заключалась в помощи людям, которые оказались в различных безвыходных ситуациях.
С 2009 по 2014 год Марченко вела популярный проект канала СТБ "Україна має талант". С 2010 по 2016 год - шоу "Х-Фактор".
Последним громким появлением Оксаны Марченко на ТВ стал проект "Танці з зірками" на "1+1". В нем телеведущая приняла участие вопреки протестам сотрудников телеканала и массовой критике в соцсетях. Критике Медведчук и Марченко подверглись за нежелание признать агрессию Кремля по отношению к Украине - их обвиняли в пророссийской позиции. После нескольких сезонов Марченко все же пришлось покинуть проект.
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