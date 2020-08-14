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"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 03:50 • 88 • Политика
Ведущая Ольга Скабеева ответила на травлю, начавшуюся после её слов о действиях силовиков в Белоруссии, своей цитатой. Она передала привет СМИ, которые публикуют новости о ней с заголовками в духе "Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН", и напомнила, что сказала на самом деле.
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на критику, полившуюся на неё после слов о работе ОМОНа в Белоруссии.
На своём Telegram-канале Skabeeva она передала привет СМИ, которые выносят в заголовки острые формулировки подобного рода - "Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН, жестоко избивающий протестующих".
Журналистка напомнила коллегам о том, что она сказала по этому поводу на самом деле. Она привела собственную цитату и добавила видеофрагмент из передачи "60 минут" на "России 1", в которой телеведущая сделала это заявление.
Скабеева указала, что в своей речи сделала важную оговорку о том, что не приветствует жестокий подход правоохранителей. Она лишь сравнила то, как действовали силовики в Киеве во время Майдана, и то, как они сейчас действуют в Белоруссии.
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