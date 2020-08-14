"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на критику, полившуюся на неё после слов о работе ОМОНа в Белоруссии.

На своём Telegram-канале Skabeeva она передала привет СМИ, которые выносят в заголовки острые формулировки подобного рода - "Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН, жестоко избивающий протестующих".

Журналистка напомнила коллегам о том, что она сказала по этому поводу на самом деле. Она привела собственную цитату и добавила видеофрагмент из передачи "60 минут" на "России 1", в которой телеведущая сделала это заявление.

Скабеева указала, что в своей речи сделала важную оговорку о том, что не приветствует жестокий подход правоохранителей. Она лишь сравнила то, как действовали силовики в Киеве во время Майдана, и то, как они сейчас действуют в Белоруссии.