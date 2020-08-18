"Ужасная ситуация, позвоню Путину?": США готовы обсудить белорусский вопрос

Президент США Дональд Трамп вслед за европейскими политиками готов обсудить белорусский вопрос с Москвой. Американский лидер ранее называл ситуацию в республике ужасной, отмечая, что в США внимательно следят за обстановкой.

Кроме того, Трамп намерен поднять этот вопрос уже в переговорах с РФ. Но в подходящее время. Как выяснил Reuters, Трамп считает, что в Белоруссии "недостаточно демократии".

"Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими", - сказал Трамп в Белом доме.

Он также добавил, что проходящие в республике протесты выглядят мирными.

Ранее сообщалось, что белорусский вопрос в разговоре с Президентом РФ поднимали представители Евросоюза.

Первой сегодня к Путину "прорвалась" Ангела Меркель. Канцлер обсудила с президентом России ситуацию в Белоруссии и призвала к её налаживанию.

Следом за канцлером до Кремля дозвонился Макрон. Он также хотел обсудить ситуацию в Белоруссии. Затем состоялся разговор с главой Евросовета.