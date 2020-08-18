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"Ужасная ситуация, позвоню Путину?": США готовы обсудить белорусский вопрос

18 августа 2020, 22:25  •  39 • Политика
Президент США Дональд Трамп, который ранее назвал происходящее в Белоруссии "ужасной ситуацией", заявил о намерении обсудить этот вопрос с Кремлём.
Президент США Дональд Трамп вслед за европейскими политиками готов обсудить белорусский вопрос с Москвой. Американский лидер ранее называл ситуацию в республике ужасной, отмечая, что в США внимательно следят за обстановкой.
Кроме того, Трамп намерен поднять этот вопрос уже в переговорах с РФ. Но в подходящее время. Как выяснил Reuters, Трамп считает, что в Белоруссии "недостаточно демократии".
"Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими", - сказал Трамп в Белом доме.
Он также добавил, что проходящие в республике протесты выглядят мирными.
Ранее сообщалось, что белорусский вопрос в разговоре с Президентом РФ поднимали представители Евросоюза.
Первой сегодня к Путину "прорвалась" Ангела Меркель. Канцлер обсудила с президентом России ситуацию в Белоруссии и призвала к её налаживанию.
Следом за канцлером до Кремля дозвонился Макрон. Он также хотел обсудить ситуацию в Белоруссии. Затем состоялся разговор с главой Евросовета.

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