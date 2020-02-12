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"Ужасная ночь": Смеющиеся Путин и Лукашенко за спиной президента Украины попали в "кремлёвский пул"
12 февраля 2020, 20:09 • 127 • Политика
Смеющиеся Владимир Путин и Александр Лукашенко за спиной украинского президента - именно таким фото корреспондент кремлёвского пула проиллюстрировал откровения Петра Порошенко об "одной из самых ужасных ночей" в его жизни.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на страницах издания "Украинская правда" рассказал о своей "самой ужасной ночи". По его словам, она пришлась на переговоры лидеров "нормандской четвёрки", которые состоялись в 2015 году.
Порошенко также в очередной раз пожаловался на президента России Владимира Путина - украинский политик назвал его "холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине переговорщиком". Порошенко добавил, что в ходе саммита в Минске он прошёл "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" обсуждения будущих соглашений с президентом России Владимиром Путиным.
Порошенко также отметил, что не склонен к идеализации Минских соглашений, однако, на его взгляд, они помогли "спасти Украину".
В свою очередь корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов смог ярко проиллюстрировать откровения Порошенко: на фото запечатлены смеющиеся лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, за спиной у настороженного Порошенко.
Фото: Скриншот Telegram/Пул№3
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