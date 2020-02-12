Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Баку обвинил Ереван в пособничестве ядерному терроризму
Сирийские войска действуют только против террористов: Песков прокомментировал за...
Дайджест СМИ: "За портрет Путина в лифте — в Сибирь", грубые российски...
Леонид Кравчук: «Никому нельзя верить!»
Главная / Политика

"Ужасная ночь": Смеющиеся Путин и Лукашенко за спиной президента Украины попали в "кремлёвский пул"

12 февраля 2020, 20:09  •  127 • Политика
Смеющиеся Владимир Путин и Александр Лукашенко за спиной украинского президента - именно таким фото корреспондент кремлёвского пула проиллюстрировал откровения Петра Порошенко об "одной из самых ужасных ночей" в его жизни.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на страницах издания "Украинская правда" рассказал о своей "самой ужасной ночи". По его словам, она пришлась на переговоры лидеров "нормандской четвёрки", которые состоялись в 2015 году.
Порошенко также в очередной раз пожаловался на президента России Владимира Путина - украинский политик назвал его "холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине переговорщиком". Порошенко добавил, что в ходе саммита в Минске он прошёл "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" обсуждения будущих соглашений с президентом России Владимиром Путиным.
"Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни", - пожаловался бывший украинский президент, на совести которого тысячи смертей в Донбассе.
Порошенко также отметил, что не склонен к идеализации Минских соглашений, однако, на его взгляд, они помогли "спасти Украину".
В свою очередь корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов смог ярко проиллюстрировать откровения Порошенко: на фото запечатлены смеющиеся лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, за спиной у настороженного Порошенко.
Фото: Скриншот Telegram/Пул№3

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
12 февраля 2020, 20:09
"Уберите это… с экрана!" Норкин прервал обсуждение из-за "волнующихся зрителей". Зал грохнул от смеха
11 февраля 2020, 21:24
Осталось согласовать в ЦБ: Греф объявил о переходе бывшего вице-премьера Голодец в Сбербанк
12 февраля 2020, 13:39
"Коронавирус сразу сделал всех нас "человеками": Доктор Мясников напомнил, что все равны перед пандемией
12 февраля 2020, 20:09
"Неуместно": Песков прокомментировал появление "икон" с изображением Путина
12 февраля 2020, 20:09
"Шлите деньги в Вашингтон": Навальный "принял участие" в американских праймериз
12 февраля 2020, 05:09
Небензя: Москва рассчитывает на учет своей позиции в резолюции Великобритании по Ливии
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 февраля 2020, 10:24
Русских снова решили научить жить. Мирзаяну дали ответ
12 февраля 2020, 07:09
Избили за русский язык: В Польше дебоширы накинулись на отдыхающих под одобрительные ...
12 февраля 2020, 03:39
Попросили на выход: что стоит за решением Филиппин разорвать военное соглашение с США
12 февраля 2020, 07:09
Зеленский говорил о "глазах Путина", а ему в ответ - о "правительстве ...
12 февраля 2020, 02:09
Поклонская: Как я спаслась от смертного приговора «Правого сектора»*
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2020, 10:54
Следующая война будет с Польшей. Топливная
10 февраля 2020, 12:39
«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели реплантацию конечностей
07 февраля 2020, 10:09
"Совпадение? Не думаю!": Политолог Куликов обратил внимание на предстоящие рабочие поездки Лаврова
08 февраля 2020, 12:09
"Дипломаты сбежали, стоек нет, везде хаос": Брошенные на произвол судьбы американцы восхитились эвакуацией русских
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
07 февраля 2020, 00:24
Американцы уничтожили С-400? Вертолёты с воздуха расстреляли технику - в Сети провели аналогию с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.