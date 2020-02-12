Бывший президент Украины Пётр Порошенко на страницах издания "Украинская правда" рассказал о своей "самой ужасной ночи". По его словам, она пришлась на переговоры лидеров "нормандской четвёрки", которые состоялись в 2015 году.

Порошенко также в очередной раз пожаловался на президента России Владимира Путина - украинский политик назвал его "холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине переговорщиком". Порошенко добавил, что в ходе саммита в Минске он прошёл "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" обсуждения будущих соглашений с президентом России Владимиром Путиным.

"Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни", - пожаловался бывший украинский президент, на совести которого тысячи смертей в Донбассе.

Порошенко также отметил, что не склонен к идеализации Минских соглашений, однако, на его взгляд, они помогли "спасти Украину".

В свою очередь корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов смог ярко проиллюстрировать откровения Порошенко: на фото запечатлены смеющиеся лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, за спиной у настороженного Порошенко.

Фото: Скриншот Telegram/Пул№3