"Ужас для НАТО": Российские С-400 напугали экспертов National Interest

По словам американских экспертов, российская ракетная система С-400 "Триумф" является одной из самых лучших в мире, что не может не напрягать НАТО. В частности, слова о "главном страхе НАТО" были даже вынесены в заголовок материала в NI.

По словам экспертов, С-400 многократно превосходит предыдущие системы по характеристикам и возможностям. Они называют С-400 более универсальной по сравнению с предшественницей системой. Кроме того, новейший комплекс способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.

Например, по словам авторов материала, С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, а этот момент становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что натовцев не может не волновать тот момент, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК.