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"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого

15 августа 2019, 06:09  •  129 • Политика
Сторонница Навального Любовь Соболь обругала телеведущего Владимира Соловьёва и вызвала шквал негативных комментариев в соцсети. От некоторых пользователей она получила даже ответку в стиле Высоцкого: "Уж ты б, Зин, промолчала".
Негодование неудавшейся кандидатки в Мосгордуму вызвали слова Соловьёва, сказанные им во время очередного эфира. Он поблагодарил сотрудников Росгвардии, работавших в Москве во время попыток устроить там беспорядки.
"Мерзавец!" - написала Соболь в "Твиттере", приложив к короткому оскорблению ролик с отрывком выступления Соловьёва. Однако у многих комментаторов поддержки не нашла: они оказались на стороне росгвардейцев и тележурналиста.
"Да им вся страна благодарна! А мерзавка - это вы сотоварищи! Мерзавцы циничные, наглые твари!" - обрушился на Соболь @m4k1hDSmIvawGsQ.
"Всё правильно сказал. Категорически поддерживаю. Работайте, братья", - поддержал его @Geterohrom.
"Сама такая. Пауки в банке. Ой, как скоро друг друга сдавать будете", - предсказала @Jaklin70323278.
"Абсолютно согласна с Соловьёвым - работа была безупречной, порой недостаточно жёсткой", - считает @tatyivanova1.
"Москвичи поддерживают Росгвардию. Москвичи мерзавцы?" - обрезал Соболь комментатор @pogovorim12.
"Мерзавцы те, кто разводит школьников на деньги и жизнь им портит, подставляя под ОМОН", - напомнил @SashZaicev.
"Нет! Всё с точностью до наоборот, это ты со своим продажным движением мерзавцы и предатели России... Как тут не вспомнить Высоцкого: "Уж ты б, Зин, лучше помолчала бы…" - жёстко ответил @kruchina123.
"Вы, главное, голодовку не заканчивайте. Ждём рекорд! 365 дней осилите? Потом смело можно отказаться дышать, сутки для начала!" - посмеялся над гневом Соболь @KrasavaElGuapo.

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