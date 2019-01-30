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"Уж послали так послали": хронология переговоров по Брекситу вызвала насмешки в соцсетях
30 января 2019, 10:54 • 38 • Политика
Хронология событий вокруг переговоров Великобритании с ЕС по Брекситу вызвала насмешки наблюдателей. "Уж послали так послали", - так в соцсетях отреагировали на скорость получения Лондоном ответа от Брюсселя.
Хронология событий, которые разворачивались накануне, 29 января, в рамках переговоров по Брекситу, насмешила наблюдателей.
Историк и аналитик Владимир Корнилов в Твиттере обратил внимание на время появления заголовков в британской прессе. В 20:41 стало известно, что депутаты британского парламента отправили премьера Терезу Мэй продолжать переговоры с Евросоюзом. А уже в 20:47 Брюссель ответил отказом.
"Никакой волокиты", - восхищаются пользователи соцсети, сравнивая происходящее с "чисто английским футболом". "Уж послали так послали", - соглашается один из участников обсуждения.
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