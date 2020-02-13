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"Уж не желает ли Россия подмять под себя Белоруссию?": Заказ Bloomberg расшифровал политолог Шатилов

13 февраля 2020, 02:39  •  80 • Политика
Путин предложил изменения в Конституцию из-за неудачного плана поглощения Белоруссии, пишет Bloomberg. Политолог Александр Шатилов считает, что такими статьями США пытаются заронить зерно сомнения у белорусских граждан в отношении России. "Уж не желает ли Россия подмять под себя Белоруссию и ухудшить жизнь граждан Белоруссии?" - объясняет эксперт главный посыл материала Bloomberg.
Поправки в Конституцию могут быть планом Б для сохранения у власти Владимира Путина после истечения срока его полномочий, а план А - убедить Александра Лукашенко в создании сверхдержавы, объединив Россию и Белоруссию, пишет Bloomberg. Материал американского издания прокомментировал для Царьграда декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.
Он отмечает, что США давно играют на раскол на постсоветском пространстве, прежде всего на раскол России с другими государствами. И сейчас они воспользовались некоторыми экономическими противоречиями и свежими ранами президента Белоруссии Александра Лукашенко, посыпая их солью вот такого рода статей, которые уже констатируют якобы провал российско-белорусской интеграции, чуть ли не размежевание между российской и белорусской элитой, объясняет политолог.
И тем самым пытаются спровоцировать дополнительный виток конфликта между руководством России и Белоруссии, которое в настоящий момент имеет преимущественно экономическую подоплёку. Здесь пытаются из этого сделать определённые политические выводы и нагнетают ситуацию, - рассказал Александр Шатилов в интервью Царьграду.
Эксперт добавляет, что с агентством Bloomberg всё понятно - оно работает чётко по заказу определённых кругов в американской элите, прежде всего близких к демократической партии США. И соответственно, есть задача минимум - это максимальная дестабилизация на постсоветском пространстве, и задача максимум, на перспективу, - это сценарий цветной революции в Белоруссии.
Их задача, с одной стороны, расшатать общественное мнение о Белоруссии, настроить ещё дополнительно в антироссийском ключе, с другой стороны, обеспечить дополнительную эскалацию конфликта уже между российской и белорусской элитами, между российским и белорусским руководством. Это основная цель такого рода публикаций, - подчеркнул Александр Шатилов.
Он указал, что это не единичная публикация - это целая информационная кампания, направленная на отрыв Белоруссии от России. Задействованы очень мощные ресурсы. Он сравнивает её с кампанией по отрыву Черногории от Сербии в рамках единой Югославии. И эксперт с сожалением констатирует, что некоторый эффект от этой кампании есть.
Белорусская элита начинает комплексовать по поводу возможности реинтеграции с Россией и везде видит, скажем так, заговоры против белорусской государственности. И удаётся тем самым заронить зерно сомнения у белорусских граждан в отношении России. Уж не желает ли Россия подмять под себя Белоруссию и ухудшить жизнь граждан Белоруссии? - отмечает политолог.
И эту ситуацию, на самом деле, России нужно воспринимать как определённую войну против идеи российско-белорусской интеграции, подытожил Александр Шатилов.

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