"Уйти в новогоднюю нирвану Путин не может". Песков - о "непредсказуемой" программе президента на праздники

В общечеловеческом понимании отдыха у президента на Новый год не предусмотрено, а праздничная программа "непредсказуема". "Уйти на неделю в новогоднюю нирвану Путин не сможет", - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия24", рассказал, что у Путина не предусмотрен отдых на новогодние праздники в общечеловеческом понимании, нет даже одного полностью свободного дня.

А его программа на это время и вовсе непредсказуема. Даже в праздничные дни не прекращается поток бумаг, "страна живет все равно", где-то что-то происходит, случается, могут быть какие-то движения в международной повестке, которые не были предусмотрены раньше. Бумаги идут и днем, и ночью, требуются поручения и так далее.

"Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может",- сказал Песков.