|
"Уйти в новогоднюю нирвану Путин не может". Песков - о "непредсказуемой" программе президента на праздники
20 декабря 2018, 06:09 • 102 • Политика
В общечеловеческом понимании отдыха у президента на Новый год не предусмотрено, а праздничная программа "непредсказуема". "Уйти на неделю в новогоднюю нирвану Путин не сможет", - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия24", рассказал, что у Путина не предусмотрен отдых на новогодние праздники в общечеловеческом понимании, нет даже одного полностью свободного дня.
А его программа на это время и вовсе непредсказуема. Даже в праздничные дни не прекращается поток бумаг, "страна живет все равно", где-то что-то происходит, случается, могут быть какие-то движения в международной повестке, которые не были предусмотрены раньше. Бумаги идут и днем, и ночью, требуются поручения и так далее.
"Поэтому вот так, чтобы уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю, президент, конечно, позволить себе не может",- сказал Песков.
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
19 декабря 2018, 10:24
|
19 декабря 2018, 10:24
|
19 декабря 2018, 03:55
|
17 декабря 2018, 22:39
|
15 декабря 2018, 15:24
|
15 декабря 2018, 02:24
|
14 декабря 2018, 01:54