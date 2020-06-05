"Уйдёт от вас к чёртовой матери!": Багдасаров назвал сроки окончательной потери Украиной Донбасса

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1" заявил о том, что уже через семь-восемь лет из Украины окончательно уйдёт весь Юго-Восток.

"Максимум семь-восемь лет, и Юго-Восток уйдёт от вас к чёртовой матери!" - сказал он.

Багдасаров отметил, что Россия не может себе позволить оставить такой плацдарм у своих границ.

Он также добавил, что, хотя и уважительно относится к настоящей украинской оппозиции, но всё же не верит в то, что по окончанию президентского срока Владимира Зеленского на Украине позволят выбрать условно пророссийского кандидата. Даже если такое случится, его жизнь, скорее всего, будет в опасности.