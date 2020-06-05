|
"Уйдёт от вас к чёртовой матери!": Багдасаров назвал сроки окончательной потери Украиной Донбасса
05 июня 2020, 16:55 • 66 • Политика
Политолог Семён Багдасаров в прямом эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым" назвал украинским гостям программы сроки окончательной потери Украиной Донбасса. "Уйдёт от вас к чёртовой матери!" - заявил он.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1" заявил о том, что уже через семь-восемь лет из Украины окончательно уйдёт весь Юго-Восток.
"Максимум семь-восемь лет, и Юго-Восток уйдёт от вас к чёртовой матери!" - сказал он.
Багдасаров отметил, что Россия не может себе позволить оставить такой плацдарм у своих границ.
Он также добавил, что, хотя и уважительно относится к настоящей украинской оппозиции, но всё же не верит в то, что по окончанию президентского срока Владимира Зеленского на Украине позволят выбрать условно пророссийского кандидата. Даже если такое случится, его жизнь, скорее всего, будет в опасности.
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июня 2020, 00:55
|
30 мая 2020, 04:55
|
31 мая 2020, 07:55
|
31 мая 2020, 18:55
|
02 июня 2020, 10:55
|
30 мая 2020, 02:55
|
03 июня 2020, 22:55