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"Уйдёт из-за жары": Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

11 февраля 2020, 08:24  •  92 • В мире
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, когда наступит конец эпидемии коронавируса. Он заявил об этом на встрече с губернаторами. "Уйдёт из-за жары", - заявил президент США.
Американский президент Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса. По его словам, это может случиться уже через два с половиной месяца, а точнее - в апреле. Такую информацию передают корреспонденты пресс-пула президента.
По коронавирусу: люди думают, что он "уйдёт в апреле" из-за "жары", - об этом заявил Трамп на встрече с губернаторами.
Трамп также отметил, что в настоящее время у США "хорошее положение", чтобы бороться с "вирусом-убийцей".
Отметим, что, согласно данным американского санитарного ведомства, число выявленных в США случаев заболевания коронавирусом составляет 12, эта цифра не менялась с прошлой недели. Еще 68 человек ждут результатов анализов, и в 318 случаях подозрения на заболевание не подтвердились.
Ранее, ВОЗ расширила "зону бедствия" коронавируса, основываясь на известных на сегодняшний день фактах. На сегодняшний день уже были зафиксированы случаи передачи коронавируса людьми, которые не были в Китае. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, такие факты не позволяют исключить возможности широкого распространения коронавируса за пределами Китая.

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