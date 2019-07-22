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"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду
22 июля 2019, 10:09 • 34 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты выборов в Верховную раду, итоги которых всё ещё подсчитывает украинский ЦИК. "Уйдёт часть плесени", - считает он, отмечая поражение националистов.
Пушков напоминает, что партия "Слуга народа" Зеленского стала первой по результатам, партия Порошенко показала слабость, подтвердив провал экс-президента на выборах лидера страны. При этом несколько усилилась оппозиция, отмечает член Совфеда.
"Уйдёт часть плесени, Парубий не будет спикером, Рада станет чуть более умеренной", - считает политик. По мнению Пушкова, такие результаты стали были "ожидаемы".
Напомним, по итогам обработки около 30% голосов партия "Слуга народа" получила 42,12%. "Оппозиционная платформа" получила 12,69%, показав второй результат.
При этом партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила лишь 8,7%, "Батькивщина" стала четвёртой с 8,2%. Партия "Голос" Святослава Вакарчука получила 6,4%, вытеснив Радикальную партию Олега Ляшко из круга лидеров, которые поделят между собой причитающиеся им мандаты депутатов Рады.
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