"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду

Пушков напоминает, что партия "Слуга народа" Зеленского стала первой по результатам, партия Порошенко показала слабость, подтвердив провал экс-президента на выборах лидера страны. При этом несколько усилилась оппозиция, отмечает член Совфеда.

"Уйдёт часть плесени, Парубий не будет спикером, Рада станет чуть более умеренной", - считает политик. По мнению Пушкова, такие результаты стали были "ожидаемы".

Напомним, по итогам обработки около 30% голосов партия "Слуга народа" получила 42,12%. "Оппозиционная платформа" получила 12,69%, показав второй результат.

При этом партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила лишь 8,7%, "Батькивщина" стала четвёртой с 8,2%. Партия "Голос" Святослава Вакарчука получила 6,4%, вытеснив Радикальную партию Олега Ляшко из круга лидеров, которые поделят между собой причитающиеся им мандаты депутатов Рады.