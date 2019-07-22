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"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду

22 июля 2019, 10:09  •  34 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты выборов в Верховную раду, итоги которых всё ещё подсчитывает украинский ЦИК. "Уйдёт часть плесени", - считает он, отмечая поражение националистов.
Пушков напоминает, что партия "Слуга народа" Зеленского стала первой по результатам, партия Порошенко показала слабость, подтвердив провал экс-президента на выборах лидера страны. При этом несколько усилилась оппозиция, отмечает член Совфеда.
"Уйдёт часть плесени, Парубий не будет спикером, Рада станет чуть более умеренной", - считает политик. По мнению Пушкова, такие результаты стали были "ожидаемы".
Напомним, по итогам обработки около 30% голосов партия "Слуга народа" получила 42,12%. "Оппозиционная платформа" получила 12,69%, показав второй результат.
При этом партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила лишь 8,7%, "Батькивщина" стала четвёртой с 8,2%. Партия "Голос" Святослава Вакарчука получила 6,4%, вытеснив Радикальную партию Олега Ляшко из круга лидеров, которые поделят между собой причитающиеся им мандаты депутатов Рады.
Результаты выборов в Раду - ожидаемые.«Слуга народа» Зеленского стала первой партией, партия Порошенко выступила слабо, подтвердив его провал на президентских выборах. Несколько усилилась оппозиция, уйдёт часть плесени, Парубий не будет спикером, Рада станет чуть более умеренной.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 21, 2019

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