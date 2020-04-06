"Увы, эти люди будут брошены на произвол судьбы": Кому не достанутся "собянинские" надбавки. Мнение эксперта

Гендиректор URVISTA отметил, что в Москве работающие пенсионеры не получают даже так называемых "лужковских" и "собянинских" надбавок. И на пособия по безработице им тоже не стоит рассчитывать.

"Поскольку человек, чтобы получить это самое пресловутое пособие, должен встать на биржу труда. А на бирже труда у нас, на сегодняшний момент, технически возможно зарегистрироваться только человеку, который имел постоянное место работы, который не может получать никаких иных доходов по инвалидности, по пенсии или каких-либо выплат, социальных например, по другой нетрудоспособности. Следовательно, увы, эти люди оказываются брошенными на произвол судьбы", - отметил эксперт.

По словам Петропольского, те, кто работал "в чёрную", не делал отчислений в Пенсионный фонд и Фонд соцстраха, получат отказ, если заявят о своей безработице и попросят пособие. В случае попытки доказать свои права в суде, придётся привлекать множество сторон: от работодателя до прокуратуры и трудовой инспекции. Сейчас система перегружена, поэтому на такие обращения, по мнению эксперта, реагировать не будут.

"Не забудьте туда добавить ещё армию недавно созданных самозанятых. И ещё большую дивизию индивидуальных предпринимателей", - произнёс эксперт, отвечая на вопрос Царьграда о юридически и социально незащищённых категориях населения.