Ведущий "Время покажет" Артём Шейнин в эфире очередного выпуска показал выступление Джо Байдена на полях организации Council for Foreign Relations. Политик, вальяжно рассевшись в кресле, рассказывает, как попросил уволить некого "сукина сына" и как это сделали.

Шейнин возмущается: почему сторонники Байдена обвиняют Трампа в вымогательстве, но не видят ничего такого в речах демократа, который открыто заявляет, что по его указке уволили какого-то "сукиного сына".

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев считает, что всё объясняется тем, что Байден заседает в организации Council for Foreign Relations, которую, собственно, можно назвать местом управления миром.

"Это там, где они расслабляются, и там, где они говорят свободно. Там, где они забывают о дипломатическом этикете и говорят правду. О том, как они управляют той или иной колонией. И вот, собственно говоря, сидит Джо Байден, и, конечно, смеясь, с такими же, как он, с теми, кто управляют Украинами, Зимбабвами, Эстониями", - поясняет Малофеев.



Шейнин "переводит" диалог Байдена с коллегами: "Представляешь, я достал бусы, стеклянные бусы, и говорю им: вот это золото, давайте золото на стеклянные бусы. Они такие, радостные, принесли мне килограмм золота за две бусины".

Ведущий интересуется у Малофеева, действительно ли всё происходит именно так? Замглавы ВРНС соглашается с такой интерпретацией и предлагает своё продолжение разговора:

"А я ему говорю: я тебя уволю - и следующий, такой же, как ты, будет здесь с кольцом в носу", - "переводит" Малофеев слова Байдена, подчёркивая, что это самый важный аспект.

Так, Малофеев поясняет, что это демонстрирует "замечательную связь" между метрополией и колонией. Эта связь прослеживалась между администрациями Обамы - Нуланд - Байдена и Порошенко и выражалась в обмене "бусин на золото". При этом никто, по словам Малофеева, этих связей не стеснялся. Но когда в метрополии сменилась администрация, то поменяли её и в колонии, однако пока Зеленский пытается отстаивать некоторые позиции.

"И теперь речь идёт о том, что новая колониальная администрация... насколько долго она выстоит, как говорит наш коллега, или будет как бы низенько уходить от того, чтобы представлять сторону Трампа. Но в итоге никуда она не денется, никуда она не денется", - предсказывает Малофеев.