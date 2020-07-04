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"Уволят на следующий день!" Политолог сравнил американские СМИ с советской газетой
04 июля 2020, 08:00 • 129 • Политика
Политолог Владимир Брутер сравнил американские СМИ с советской газетой "Правда", комментируя антироссийские фейки NYT. Он заметил, что свобода слова в западной прессе - это абсолютный миф. "Уволят на следующий день!" - подчеркнул американист.
Политолог, американист Владимир Брутер рассказал Nation News о специфике работы СМИ в США, и в том числе газеты The New York Times.
Ранее данное издание выпустило несколько статьей, развивая фейк о якобы сотрудничестве России с "Талибаном" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Журналисты NYT написали, будто бы военная разведка РФ предлагала боевикам деньги за нападения на американских военных в Афганистане.
При этом каких-либо доказательств в материалах газеты представлено не было. В российском МИД эти статьи назвали намеренным информационным вбросом.
Брутер пояснил, что свобода слова в западной прессе - это абсолютный миф. В действительности в NYT, как и в The Washington Post, "чужие не ходят". Там действует "строжайшая идеологическая цензура".
Эксперт напомнил о недавнем увольнении одного из работников The New York Times, который "позволил себе" представить в своей колонке мнение, противоположное редакционному.
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