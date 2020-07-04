Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков ...
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
Главная / Политика

"Уволят на следующий день!" Политолог сравнил американские СМИ с советской газетой

04 июля 2020, 08:00  •  129 • Политика
Политолог Владимир Брутер сравнил американские СМИ с советской газетой "Правда", комментируя антироссийские фейки NYT. Он заметил, что свобода слова в западной прессе - это абсолютный миф. "Уволят на следующий день!" - подчеркнул американист.
Политолог, американист Владимир Брутер рассказал Nation News о специфике работы СМИ в США, и в том числе газеты The New York Times.
Ранее данное издание выпустило несколько статьей, развивая фейк о якобы сотрудничестве России с "Талибаном" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Журналисты NYT написали, будто бы военная разведка РФ предлагала боевикам деньги за нападения на американских военных в Афганистане.
При этом каких-либо доказательств в материалах газеты представлено не было. В российском МИД эти статьи назвали намеренным информационным вбросом.
Брутер пояснил, что свобода слова в западной прессе - это абсолютный миф. В действительности в NYT, как и в The Washington Post, "чужие не ходят". Там действует "строжайшая идеологическая цензура".
Эксперт напомнил о недавнем увольнении одного из работников The New York Times, который "позволил себе" представить в своей колонке мнение, противоположное редакционному.
Там очень жёстко с этим. Это вам даже не "Правда" советского времени - уволят на следующий день! - отметил политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
04 июля 2020, 03:00
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
04 июля 2020, 03:00
"Запрос обоснован": Голландский суд будет искать помощи у США в расследовании MH17
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
04 июля 2020, 01:00
"Никогда такого в России не будет!": Путин прокомментировал "радугу" на здании посольства США
04 июля 2020, 06:00
"Тихая трагедия мира": Как радиация в России становится рычагом США. Баранец размотал "клубок"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июля 2020, 01:00
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на России...
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком"...
04 июля 2020, 03:00
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
04 июля 2020, 03:00
"Запрос обоснован": Голландский суд будет искать помощи у США в расследован...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
28 июня 2020, 02:00
Михалков раскрыл простую схему зависимости русских от врагов: "И тут должно нам стать страшновато"
29 июня 2020, 22:25
Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
28 июня 2020, 20:32
Россия сделала шаг в создании двигателей будущего
30 июня 2020, 00:32
Зеленский ликвидировал сам себя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.