Политолог, американист Владимир Брутер рассказал Nation News о специфике работы СМИ в США, и в том числе газеты The New York Times.

Ранее данное издание выпустило несколько статьей, развивая фейк о якобы сотрудничестве России с "Талибаном" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Журналисты NYT написали, будто бы военная разведка РФ предлагала боевикам деньги за нападения на американских военных в Афганистане.

При этом каких-либо доказательств в материалах газеты представлено не было. В российском МИД эти статьи назвали намеренным информационным вбросом.

Брутер пояснил, что свобода слова в западной прессе - это абсолютный миф. В действительности в NYT, как и в The Washington Post, "чужие не ходят". Там действует "строжайшая идеологическая цензура".

Эксперт напомнил о недавнем увольнении одного из работников The New York Times, который "позволил себе" представить в своей колонке мнение, противоположное редакционному.