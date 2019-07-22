"Увольнять людей пачками": Хазин предложил жесткое решение в ответ на предложение Козака по импортозамещению

Ранее зампред правительства Дмитрий Козак, как указывала газета "Ведомости", поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.

О чем может говорить подобная инициатива и к чему привести, Царьград уточнил у экономиста, президента Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Эксперт весьма жестко отреагировал на предложение Козака.

"Это означает, что та программа импортозамещения, которую якобы планировало делать правительство, завершилась полным провалом, - подчеркнул Хазин, добавив при этом: - И довольно большое количество жизненно важных вещей, которые должны быть по госзаказу, они в стране тупо не производятся. Просто не производятся вообще".

По этой причине, как отмечает эксперт, "обойтись без участия иностранцев нельзя", указав на то, что раз есть прямой запрет, то "приходится какими-то "левыми" способами это всё обходить". Отсюда возникают проблемы.

Экономист обрушился с критикой на правительство не только за программу импортозамещения, но и за другие.

"То, что правительство не в состоянии реализовать никакую свою программу, ну это мы и без них знаем", - отметил Хазин и добавил, что в данном случае речь идет уже о "публичном признании". - У них же не получается. Ну и зачем тогда мучиться? Если и так понятно, что все равно ничего не получится. Но мы должны себе при этом отдавать отчет, что это означает, что правительство недееспособно и некомпетентно. И больше ничего".

Со своей стороны эксперт предложил свое жесткое решение в ответ на инициативу Козака. Вплоть до увольнения виновных в срыве программы импортозамещения.

"Если, соответственно, по какой-то причине выясняется, что надо разрешить, чтобы принимали участие иностранцы в гостендерах, надо внимательно рассмотреть, соответственно, кто отвечал за соответствующие импортозамещающие программы, - указал Хазин. - И увольнять людей пачками".

При этом он полагает, что подобное наказание вряд ли последует.

Что касается будущего России в свете этой инициативы и возможных последствий для отечественного производителя, то тут эксперт дает весьма печальную оценку. И не исключает того, что наше производство просто останется за бортом.

"Это означает исключительно одно: даже те российские производители, которые существуют, очень скоро начнут проигрывать и своим иностранным конкурентам, - подчеркнул экономист. - А делается это с целью, чтобы можно было войти в те сферы, где вообще нет российского производства. Но очень скоро это закончится тем, что, соответственно, будут выгоняться и те российские производители, которые существуют".

Причина последнего, как считает эксперт, "банальна": "Иностранцы будут давать взятки".

"При этом внутри страны российские производители не могут дать взятку так, чтобы это не было заметно. Поскольку внутренняя наша система уже находится под тотальным контролем, - объясняет специалист. - А западная система не находится под нашим контролем. По этой причине западные компании будут давать взятки чиновникам".