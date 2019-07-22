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"Увольнять людей пачками": Хазин предложил жесткое решение в ответ на предложение Козака по импортозамещению
22 июля 2019, 16:39 • 198 • Политика
Экономист Михаил Хазин весьма жестко отреагировал на предложение зампреда правительства Дмитрия Козака по импортозамещению и участию иностранцев в госзаказе. В интервью Царьграду он назвал это "полным провалом" правительства по указанной программе и в ответ предложил карательные меры для виновных в срыве: "Увольнять людей пачками".
Ранее зампред правительства Дмитрий Козак, как указывала газета "Ведомости", поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
О чем может говорить подобная инициатива и к чему привести, Царьград уточнил у экономиста, президента Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Эксперт весьма жестко отреагировал на предложение Козака.
По этой причине, как отмечает эксперт, "обойтись без участия иностранцев нельзя", указав на то, что раз есть прямой запрет, то "приходится какими-то "левыми" способами это всё обходить". Отсюда возникают проблемы.
Экономист обрушился с критикой на правительство не только за программу импортозамещения, но и за другие.
Со своей стороны эксперт предложил свое жесткое решение в ответ на инициативу Козака. Вплоть до увольнения виновных в срыве программы импортозамещения.
При этом он полагает, что подобное наказание вряд ли последует.
Что касается будущего России в свете этой инициативы и возможных последствий для отечественного производителя, то тут эксперт дает весьма печальную оценку. И не исключает того, что наше производство просто останется за бортом.
Причина последнего, как считает эксперт, "банальна": "Иностранцы будут давать взятки".
"При этом внутри страны российские производители не могут дать взятку так, чтобы это не было заметно. Поскольку внутренняя наша система уже находится под тотальным контролем, - объясняет специалист. - А западная система не находится под нашим контролем. По этой причине западные компании будут давать взятки чиновникам".
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