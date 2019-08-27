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"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить проблему бедности
27 августа 2019, 00:54 • 97 • Политика
Президент Владимир Путин обеспокоен медленным ростом доходов граждан России. Экономист Владислав Жуковский советует отправить в отставку правительство в полном составе и уничтожить феодально-сословную систему, которую выстроили олигархи в России.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа выразил беспокойство по поводу медленно растущих доходов российских граждан. В чем причина такого положения дел и что необходимо сделать для исправления ситуации Царьграду, рассказал экономист Владислав Жуковский.
Прежде всего он отметил, что если доходы населения и растут, то растут только в отрицательную зону, растут в минус, то бишь падают. Эксперт не понимает, какие данные были предоставлены главе России, если даже Росстат официально признает, что доходы жителей России непрерывно падают шестой год подряд.
По мнению эксперта, единственное возможное решение в этой ситуации - полностью отправить в отставку правительство Медведева и всех его министров, единовременно. Потому что именно они, по словам экономиста, шестой год подряд не могут остановить падение инвестиций, утечку умов, утечку капиталов, остановить вымирание среднего класса и поднять доходы населения.
Также эксперт советует провести досрочные выборы в Госдуму, потому что в глазах народа "Единая Россия" воспринимается как партия грабежа. Ничего, кроме повышения пенсионного возраста, повышения налогов, повышения НДС, повышения цен на бензин, повышения акцизов, повышения сборов за капитальный ремонт, введения налога на самозанятых, повышения тарифа на электроэнергию и на газ, они сделать вообще ничего не могут, указывает экономист.
По его словам, единственное, что мешает уволить всех этих людей - это клановость, коррупция и круговая порука. По его словам, эти люди сформировали в России феодально-сословную систему, и это очень страшно.
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