"Уволить или нет": "Маяк" продолжает расшифровывать крест Путина на совещаниях

В ходе совещания президент России Владимир Путин выслушал доклады глав ведомств, а также членов правительства. Например, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что уже осенью в России начнётся производство вакцин от коронавируса.

А глава Роспотребнадзора России Анна Попова пояснила, что в этом сезоне особое внимание будут уделять прививкам от гриппа. Поскольку до нас могут дойти такие штаммы, от которых ранее никто не прививался. Владимир Путин, к слову, заявил, что вакцинация должна оставаться только добровольным делом.

Авторы канала "Вы слушали "Маяк" традиционно обращали внимание на неочевидные детали. Например, наблюдали, как Владимир Путин реагирует на доклады. Например, в ходе одного из докладов Путин после некоторого раздумья нарисовал крест в своём плане:

"Уволить или нет, - так описали вероятный ход мыслей президента авторы канала, а после добавили: - Уволю".

Безусловно, узнать, о чём думал президент, не представляется возможным, конечно, если он сам не захочет поговорить на эту тему.