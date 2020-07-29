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"Уволить или нет": "Маяк" продолжает расшифровывать крест Путина на совещаниях
29 июля 2020, 18:05 • 45 • Политика
Президент России Владимир Путин проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в том числе обсуждая тему коронавируса. Впрочем, любопытнее для части наблюдателей оказались детали. Так, "Маяк" продолжает следить за знаками - на этот раз в центре внимания крест Путина.
В ходе совещания президент России Владимир Путин выслушал доклады глав ведомств, а также членов правительства. Например, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что уже осенью в России начнётся производство вакцин от коронавируса.
А глава Роспотребнадзора России Анна Попова пояснила, что в этом сезоне особое внимание будут уделять прививкам от гриппа. Поскольку до нас могут дойти такие штаммы, от которых ранее никто не прививался. Владимир Путин, к слову, заявил, что вакцинация должна оставаться только добровольным делом.
Авторы канала "Вы слушали "Маяк" традиционно обращали внимание на неочевидные детали. Например, наблюдали, как Владимир Путин реагирует на доклады. Например, в ходе одного из докладов Путин после некоторого раздумья нарисовал крест в своём плане:
"Уволить или нет, - так описали вероятный ход мыслей президента авторы канала, а после добавили: - Уволю".
Безусловно, узнать, о чём думал президент, не представляется возможным, конечно, если он сам не захочет поговорить на эту тему.
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