"Увидела себя на порносайте": Пациентка разоблачила украинских гинекологов, которые нашли способ заработать

Украинские врачи нарушили этику и закон, решив подзаработать на пациентках. Медики продавали пикантные видео зарубежным порносайтам, сообщает RT в Telegram-канале. "Бизнес" продержался целый год, пока его не накрыли полицейские. Самым циничным оказалось то, что продавать записи с пациентками не постеснялись врачи из онкодиспансера.

Обман раскрыли, когда одна из пациенток увидела себя на одном из зарубежных ресурсов с порно. Девушка с удивлением узнала себя и врача, который осматривал её в онкоцентре. Пострадавшая написала заявление в полицию. После этого в медучреждение нагрянули с обысками силовики. Украинские полицейские нашли в онкодиспансере целый архив с записями. Видео хранились на флеш-картах и жёстких дисках, записи осмотров пациентов вели с помощью скрытых камер видеонаблюдения.

Начальство онкоцентра оправдывалось, что не имеет отношения к этому происшествию. По словам руководства, кабинет арендовала частная клиника, по закону они не могли вмешиваться в процесс их работы. Теперь в случившемся будут разбираться силовики.