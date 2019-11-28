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"Увидела себя на порносайте": Пациентка разоблачила украинских гинекологов, которые нашли способ заработать

28 ноября 2019, 17:24  •  58 • В мире
В Одессе гинекологи нашли способ дополнительного заработка. Целый год врачи продавали видео осмотров пациенток иностранным порносайтам. Видео снимали со скрытых камер наблюдения. Обман вскрылся, когда одна из пациенток случайно обнаружила видео с собой в Сети.
Украинские врачи нарушили этику и закон, решив подзаработать на пациентках. Медики продавали пикантные видео зарубежным порносайтам, сообщает RT в Telegram-канале. "Бизнес" продержался целый год, пока его не накрыли полицейские. Самым циничным оказалось то, что продавать записи с пациентками не постеснялись врачи из онкодиспансера.
Обман раскрыли, когда одна из пациенток увидела себя на одном из зарубежных ресурсов с порно. Девушка с удивлением узнала себя и врача, который осматривал её в онкоцентре. Пострадавшая написала заявление в полицию. После этого в медучреждение нагрянули с обысками силовики. Украинские полицейские нашли в онкодиспансере целый архив с записями. Видео хранились на флеш-картах и жёстких дисках, записи осмотров пациентов вели с помощью скрытых камер видеонаблюдения.
Начальство онкоцентра оправдывалось, что не имеет отношения к этому происшествию. По словам руководства, кабинет арендовала частная клиника, по закону они не могли вмешиваться в процесс их работы. Теперь в случившемся будут разбираться силовики.

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