|
"Увезли полицейские": Обыски ближнего круга Навального привели к задержанию его брата
28 января 2021, 07:30 • 267 • Политика
Обыски ближнего круга Алексея Навального привели к задержанию его брата Олега. "Увезли полицейские", - сообщают очевидцы.
Сотрудники полиции оттеснили присутствовавших рядом с квартирой, где проводился обыск, журналистов. В этот момент Олега Навального вывели из дома. Это произошло приблизительно в 16:45 по московскому времени.
"Увезли полицейские", - сообщают корреспонденты ряда СМИ, находившиеся на месте событий.
Обыск в квартире брата известного оппозиционера завершился.
Олег Навальный на момент обыска находился в элитной квартире своего брата. На это указал сотрудник ФБК* Иван Жданов, но официального подтверждения этому факту не публиковалось.
Как сообщалось ранее, 27 января прошли обыски в домах ближнего круга Навального. Силовики пришли к его жене Юлии, главе московского штаба Навального Олегу Степанову и его отцу, пресс-секретарю Кире Ярмыш, в студию ютуб-канала блогера, в офис ФБК*.
С прошлого года квартира блогера, где задержали Олега Навального, находится под арестом за долги.
Напомним, что Алексея Навального обвиняют в финансовых махинациях с донатами и отмывании денег. Также против него ещё не завершено дело о клевете в отношении ветерана войны. Кроме того, Навальный нарушил требования своего условного наказания по двум уголовным делам, и срок был заменён с условного на реальный.
*Организация признана российским судом иноагентом.
267
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 19:20
|
23 января 2021, 11:05
|
24 января 2021, 09:05
|
25 января 2021, 10:45
|
24 января 2021, 15:30
|
23 января 2021, 01:55
|
23 января 2021, 16:30