"Увезли полицейские": Обыски ближнего круга Навального привели к задержанию его брата

Сотрудники полиции оттеснили присутствовавших рядом с квартирой, где проводился обыск, журналистов. В этот момент Олега Навального вывели из дома. Это произошло приблизительно в 16:45 по московскому времени.

"Увезли полицейские", - сообщают корреспонденты ряда СМИ, находившиеся на месте событий.

Обыск в квартире брата известного оппозиционера завершился.

Олег Навальный на момент обыска находился в элитной квартире своего брата. На это указал сотрудник ФБК* Иван Жданов, но официального подтверждения этому факту не публиковалось.

Как сообщалось ранее, 27 января прошли обыски в домах ближнего круга Навального. Силовики пришли к его жене Юлии, главе московского штаба Навального Олегу Степанову и его отцу, пресс-секретарю Кире Ярмыш, в студию ютуб-канала блогера, в офис ФБК*.

С прошлого года квартира блогера, где задержали Олега Навального, находится под арестом за долги.

Напомним, что Алексея Навального обвиняют в финансовых махинациях с донатами и отмывании денег. Также против него ещё не завершено дело о клевете в отношении ветерана войны. Кроме того, Навальный нарушил требования своего условного наказания по двум уголовным делам, и срок был заменён с условного на реальный.

*Организация признана российским судом иноагентом.