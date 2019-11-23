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"Уверена на 100%": Беременная женщина разглядела на УЗИ своего умершего отца - СМИ

23 ноября 2019, 20:24  •  67 • В мире
Удивительную историю опубликовали на портале Reddit, ею поделилась пользователь Шантель. Женщина рассказала, что пошла делать УЗИ во время второй беременности. На снимке она увидела не только своего ребёнка, но и профиль отца, который недавно скончался. Женщина говорит, что "уверена на 100%".
Пользователь портала Reddit Шантель поделилась мистической историей, передаёт Life.ru. Женщина считает, что на снимке УЗИ рассмотрела профиль умершего отца.
По словам Шантель, она пошла делать УЗИ во время второй беременности. Но на снимке неожиданно увидела не только дочь, но и знакомый профиль. Женщина утверждает, что это силуэт её отца, который совсем недавно умер.
"Девушка сравнила снимок УЗИ со старым семейным фото, сделанным в 2009 году после рождения первого ребёнка. И сходство оказалось поразительным - на обоих изображениях был одинаковый профиль. Вполне возможно, что это лишь совпадение, но на ультразвуке действительно можно разглядеть нос, шею, губы и подбородок дедушки", - пишет Life.ru.
Шантель уверена, что это именно её отец, и совпадения быть не может. Женщина приложила к публикации снимок УЗИ и фотографию, где её отец держит на руках первого внука. Сходство действительно поразительное. После публикации этой истории пользователи поделились похожими удивительными рассказами.

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