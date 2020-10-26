"Уверен, вы такого не видели": Украинский избиратель потребовал победы Путина

В частности, кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян рассказал о том, что во время голосования один из участников проголосовал за президента России.

"Я уверен, вы такого ещё не видели, - написал он на своей странице в Facebook. - У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия".

На фото, прикреплённом к посту, запечатлён бюллетень, в котором избиратель дорисовал 10-й пункт, подписав его именем Владимира Путина и поставив плюс напротив его фамилии.