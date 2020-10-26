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"Уверен, вы такого не видели": Украинский избиратель потребовал победы Путина

26 октября 2020, 19:20  •  57 • Политика
Украинский избиратель, участвовавший в местных выборах, потребовал победы президента России Владимира Путина. "Я уверен, вы такого ещё не видели", - сообщил удивлённый местный политик.
В частности, кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян рассказал о том, что во время голосования один из участников проголосовал за президента России.
"Я уверен, вы такого ещё не видели, - написал он на своей странице в Facebook. - У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия".
На фото, прикреплённом к посту, запечатлён бюллетень, в котором избиратель дорисовал 10-й пункт, подписав его именем Владимира Путина и поставив плюс напротив его фамилии.

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