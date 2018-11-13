"Увеличил дистанцию": Трамп готов избавиться от главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заменить главу аппарата Белого дома Джона Келли. Кроме того, может потерять свою должность глава аппарата офиса вице-президента.

Такое сообщение публикует американский телеканал ABC News по сведениям источников, знакомых с ситуацией.

По данным телеканала, президент Трамп рассматривает очередные перестановки в своей администрации, подготавливая грядущую отставку главы Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. В этом ракурсе Трамп рассматривает возможность замены главы аппарата Белого дома Джона Келли, утверждают источники канала.

Кроме того, может быть уволен глава аппарата вице-президента Майка Пенса Ник Айерс, говорится в сообщении.

По словам источников ABC News, в ходе последних недель глава американского государства обсуждал с основными своими советниками судьбу Келли. «Келли продолжает увеличивать дистанцию с президентом», — отметили источники.