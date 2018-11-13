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"Увеличил дистанцию": Трамп готов избавиться от главы аппарата Белого дома
13 ноября 2018, 22:54 • 30 • Политика
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заменить главу аппарата Белого дома Джона Келли. Кроме того, может потерять свою должность глава аппарата офиса вице-президента.
Такое сообщение публикует американский телеканал ABC News по сведениям источников, знакомых с ситуацией.
По данным телеканала, президент Трамп рассматривает очередные перестановки в своей администрации, подготавливая грядущую отставку главы Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. В этом ракурсе Трамп рассматривает возможность замены главы аппарата Белого дома Джона Келли, утверждают источники канала.
Кроме того, может быть уволен глава аппарата вице-президента Майка Пенса Ник Айерс, говорится в сообщении.
По словам источников ABC News, в ходе последних недель глава американского государства обсуждал с основными своими советниками судьбу Келли. «Келли продолжает увеличивать дистанцию с президентом», — отметили источники.
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