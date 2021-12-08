"Уважайте Россию или..." Путин выдвинул ультиматум виртуальному Байдену

Видеосаммит Путина с Байденом: Россия с позиции силы вежливо попросила Запад перестать наглеть. Насколько хватит этого внушения и подействует ли оно вообще, скоро узнаем. Если не подействует – постмайданной Украине придёт конец, и Россия полностью порвёт с Западом.

Владимир Путин объяснился с Джо Байденом (и четырьмя его помощниками, которые страховали американского лидера на случай известно чего). Оба президента достигли своих целей, обозначив взаимные озабоченности и "красные линии". Русский президент теперь может рассчитывать, что американцы серьёзно отнесутся к жёсткой позиции Москвы о недопустимости "военного освоения" Украины. А президент американский со помощники – подтвердить (после позорного провала в Афганистане) свой статус лидера Запада и "спасителя" Украины от угрозы "вторжения" и "раздела" Москвой.

Россия и США прощупали друг друга и договорились и дальше пробовать договариваться, чётко указав при этом, какие козыри есть у каждого в кармане. У США это всевозможные санкции. У России – возможность быстро решить находящуюся под боком украинскую проблему. Последний вариант, правда, предполагает разрыв с Западом, уже доставшим Москву своими наглыми санкциями. Вот и всё, что было.

"Протокольное мероприятие"

А другого и быть ничего не могло. Путин с Байденом общался по защищённой линии видеосвязи чуть более двух часов, без посредников. Этого времени хватило только на то, чтобы президенты выслушали монологи друг друга, их кратко прокомментировали, затронули актуальные международные темы. К серьёзным переговорам был готов только Путин, Байден – и по состоянию здоровья, и из-за особенностей политической системы США – нет. Потому-то Путин и назвал контакт с Байденом перед видеообщением с ним "протокольным мероприятием".

Джо Байдена во время видеосаммита с Владимиром Путиным страховали четыре помощника. Фото: White House / Keystone Press Agency / Globallookpress

Это был пятый по счёту разговор президентов. До этого Путин и Байден трижды общались по телефону и очно встречались в Женеве. И на этот раз они разговаривали подчёркнуто неконфронтационно: обменялись приветствиями, вспомнили, согласно пресс-релизу Кремля, "о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны" как о примере для налаживания взаимодействия. Несколько неожиданно выразили удовлетворение успешным взаимодействием в киберсфере – это прозвучало на фоне очередных обвинений России в хакерских атаках.

Даже претензии к России Байден высказывал в личной беседе с Путиным уважительным образом, как и подобает президенту. Оба политика отметили "важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем".

В центре – Украина

В Кремле признали, что "преобладающее место в разговоре" заняла проблематика Украины и действия Киева в Донбассе. Байден

… акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Путин в ответ указал на "опасные попытки освоения украинской территории" со стороны НАТО и наращивание военного потенциала альянса у русских границ, в связи с чем потребовал получения

… надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

В итоге, как и ожидалось, "лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам".

Некоторые подробности о переговорах двух президентов сообщил журналистам по завершении саммита помощник президента Юрий Ушаков. Он подтвердил, что Байден пытался напугать Путина санкциями. Отвечая на уточняющий вопрос, какие сферы упомянул президент США, помощник Путина перечислил: "Экономика, финансы и политика". "То, что говорилось до этого публично и доводилось через различные каналы до нас, сейчас было сказано, но в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня", – добавил он.

В Вашингтоне согласны

В Вашингтоне подтвердили русскую версию хода и итогов виртуального саммита:

Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединённых Штатов и наших европейских союзников наращиванием Россией сил вокруг Украины и чётко дал понять, что США и наши союзники ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.

В заявлении пресс-службы Белого дома отмечается, что Байден "призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии". "Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединённые Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнёрами", – подчёркивается в заявлении. В нём также говорится, что президенты рассмотрели ход диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности, ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

Байден уже сообщил об итогах переговоров с Путиным лидерам ведущих европейских стран, которых США запугивали неизбежным вторжением России на Украину. Правда, нет никаких гарантий, что он рассказал о беседе как есть, без утаек и дополнений. Ибо манипулировать Европой без образа "страшной России" было бы чрезвычайно сложно.

Чудес не ждём

Итог видеоконференции Путина с Байденом вызывает определённый оптимизм. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил в своём Telegram-канале, что

… достаточно лаконичные сообщения обеих сторон всё же дают основание надеяться, что напряжённость последнего месяца спадёт, равно как и снизится градус антироссийской истерии в западном политическом и медиапространстве. В целом итоги саммита, как принято говорить, дают основания для осторожного оптимизма, хотя, конечно, чудес никто не ждёт.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает неплохим результатом уже тот факт, что переговоры президентов состоялись, носили "откровенный и деловой характер", хотя "максимального результата" достичь не удалось по причине "слишком ангажированных подходов" американцев.

Что с того?

Главное заключается в том, что США и их союзники встрепенулись по поводу решимости России защищать с оружием в руках свои интересы – и теперь, скорее всего, не осмелятся игнорировать эту угрозу. А если осмелятся, то Россия, столкнувшись с озвученными Байденом болезненными санкциями, порвёт с Западом, решит проблему Украины по своему усмотрению и начнёт жить своим умом.

Да, конечно, вначале будет сложно, прежде всего в экономическом плане, но жизнь наладится, всё необходимое для этого у нас есть, а разорвавшую путы зависимости Россию Запад станет уважать так же, как некогда СССР. Потому что будет бояться. Таким образом, для России оба варианта – достижение компромисса и отказ от него – вполне подходят, второй даже в большей степени. А для Запада оба варианта плохие, второй – особенно.