"Уважать русский язык": Жириновский уравнял Украину с Камчаткой и Кавказом

Жириновский заявил, что нужно зафиксировать нормы русского языка, чтобы обязать ведущих на ТВ и радио говорить правильно. "Нельзя навязывать формулировку "в Украине". На Камчатке, на Кавказе, на Украине. Только так! Надо уважать русский язык!" – заявил глава ЛДПР.

Скриншот: twitter.com/Zhirinovskiy/status/1181496980926803969

Напомним, в 2009 году журналист Юрий Шеляженко направил в Институт русского языка запрос о том, как правильно употреблять предлоги с географическим названием "Украина". В ответ он получил письмо, в котором объяснялось, что с названиями административных единиц, в том числе государств, областей, районов, штатов, городов и других типов населенных пунктов в современном русском языке употребляется предлог "в".

При этом предлог "на" встречается в сочетаниях с немногочисленными топонимами, в том числе "на Орловщине", "на Брянщине". До 1992 года форма "на Украине" была единственной нормативной, но в 1993-м Киев потребовал признать для русского языка нормативными варианты "в Украину" и "из Украины". Таким образом власти Украины хотели разорвать "неприемлемую для независимого государства" связь конструкций "на Украине" и "на окраине", отражающую "великодержавное пренебрежение со стороны России и русских".

В современном русском языке есть и традиционная литературная норма с предлогом "на", и относительно новая, политкорректная, введенная из уважения к суверенитету Украины форма с предлогом "в". Выбор между этими формами должен осуществляться самим говорящим или пишущим с обязательным учетом условий общения, пояснил старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова кандидат филологических наук О.М. Грунченко.