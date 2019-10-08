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"Уважать русский язык": Жириновский уравнял Украину с Камчаткой и Кавказом

08 октября 2019, 19:54  •  90 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал урегулировать употребление в русском языке оборота "на Украине", закрепив его как единственно верное. По словам политика, нельзя навязывать "в Украине", потому что это является неуважением к русскому языку.
Жириновский заявил, что нужно зафиксировать нормы русского языка, чтобы обязать ведущих на ТВ и радио говорить правильно. "Нельзя навязывать формулировку "в Украине". На Камчатке, на Кавказе, на Украине. Только так! Надо уважать русский язык!" – заявил глава ЛДПР.
Скриншот: twitter.com/Zhirinovskiy/status/1181496980926803969
Напомним, в 2009 году журналист Юрий Шеляженко направил в Институт русского языка запрос о том, как правильно употреблять предлоги с географическим названием "Украина". В ответ он получил письмо, в котором объяснялось, что с названиями административных единиц, в том числе государств, областей, районов, штатов, городов и других типов населенных пунктов в современном русском языке употребляется предлог "в".
При этом предлог "на" встречается в сочетаниях с немногочисленными топонимами, в том числе "на Орловщине", "на Брянщине". До 1992 года форма "на Украине" была единственной нормативной, но в 1993-м Киев потребовал признать для русского языка нормативными варианты "в Украину" и "из Украины". Таким образом власти Украины хотели разорвать "неприемлемую для независимого государства" связь конструкций "на Украине" и "на окраине", отражающую "великодержавное пренебрежение со стороны России и русских".
В современном русском языке есть и традиционная литературная норма с предлогом "на", и относительно новая, политкорректная, введенная из уважения к суверенитету Украины форма с предлогом "в". Выбор между этими формами должен осуществляться самим говорящим или пишущим с обязательным учетом условий общения, пояснил старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова кандидат филологических наук О.М. Грунченко.

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