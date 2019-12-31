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"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумавшей учить Путина американке

31 декабря 2019, 05:24  •  42 • Политика
Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой. В посольстве России поставили под сомнения исторические познания американского дипломата.
Посольство России в Польше прокомментировало слова посла США Джорджетты Мосбахер о том, что Сталин и Гитлер договорились о начале Второй мировой войны. Соответствующее заявление было сделано американским дипломатом в ответ на напоминание президента России Владимира Путина об обещании посла Польши Юзефа Липского поставить фюреру памятник в Варшаве, если тот "решит еврейский вопрос" в Европе.
В представлении Мосбахер, Польша была невинной жертвой СССР и нацистской Германии. Хотя имеются документы, прямо указывающие на сговор поляков с немецкими нацистами. В частности, письмо польского посла в Германии главе МИД Польши. В нём дипломат в восторженных тонах рассказывает о планах Гитлера устроить геноцид евреев в Европе. Примечательно, что после войны этот самый дипломат оказался в США, где и прожил до конца своих дней.
"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - написало в Twitter посольство России в ответ на сообщение Мосбахер.
Пользователи соцсетей также не остались в стороне и выставили американскому дипломату "два по истории". И только поляки поблагодарили посла США за "заступничество" перед Путиным.

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