"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумавшей учить Путина американке

Посольство России в Польше прокомментировало слова посла США Джорджетты Мосбахер о том, что Сталин и Гитлер договорились о начале Второй мировой войны. Соответствующее заявление было сделано американским дипломатом в ответ на напоминание президента России Владимира Путина об обещании посла Польши Юзефа Липского поставить фюреру памятник в Варшаве, если тот "решит еврейский вопрос" в Европе.

В представлении Мосбахер, Польша была невинной жертвой СССР и нацистской Германии. Хотя имеются документы, прямо указывающие на сговор поляков с немецкими нацистами. В частности, письмо польского посла в Германии главе МИД Польши. В нём дипломат в восторженных тонах рассказывает о планах Гитлера устроить геноцид евреев в Европе. Примечательно, что после войны этот самый дипломат оказался в США, где и прожил до конца своих дней.

"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - написало в Twitter посольство России в ответ на сообщение Мосбахер.

Пользователи соцсетей также не остались в стороне и выставили американскому дипломату "два по истории". И только поляки поблагодарили посла США за "заступничество" перед Путиным.